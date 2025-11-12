Para Arzı Patlarsa Ne Olur? Mahfi Eğilmez Enflasyona Yol Açan 5 Kritik Hatayı Açıkladı

Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın dolaşımdaki para miktarını artırmasının para arzını artıracağını dile getirdi. Merkez Bankası’nın ekonomideki genel ihtiyaca göre yeni para piyasaya süreceğini vurgulayan Eğilmez, “ Bu şekilde piyasaya sürülen paranın enflasyon hedeflemesi yapılıyorsa hedeflenen enflasyon ve büyüme oranının toplamıyla uyumlu olması gerekir. Bankaların kabul ettiği mevduat karşılığında kredi açması ve bunun tekrarlanması para arzını artırır” dedi. Peki, para arzı patlarsa ne olur?

Eğilmez, şöyle yanıtladı:

'Örneğin yüzde 10 zorunlu karşılığı yüzde 20’ye yükseltirse banka, kendisine yatırılan 100 milyon liradan 90 milyon değil 80 milyon lira kredi verebilir. Ayrıca merkez bankası bankaların açacağı krediler için başka bazı kısıtlamalar da getirebilir. Öte yandan makro ihtiyati önlemler çerçevesinde yine merkez bankasıyla koordineli olarak BDDK, SPK ve finans alanıyla ilgili diğer kurumlar da bazı önlemler getirebilir.'