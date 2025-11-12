onedio
Para Arzı Patlarsa Ne Olur? Mahfi Eğilmez Enflasyona Yol Açan 5 Kritik Hatayı Açıkladı

Dilara Şimşek
12.11.2025 - 14:52

İktisatçı Mahfi Eğilmez, enflasyona yol açan sorunları açıkladı. “Para arzı” ile ilgili merak edilenlere kendi blog yazısında yer veren Eğilmez, para arzının nasıl kontrol edileceğini ve para arzını artıran nedenleri vurgulayarak 5 kritik hatayı dile getirdi.

Enflasyon neden artar? Mahfi Eğilmez, enflasyona yol açan 5 kritik hatayı açıkladı.

Para arzı, enflasyona neden olan sorunları maddeleyen Mahfi Eğilmez, 5 kritik hatayı vurguladı. 'Enflasyona yol açan sorunlar nelerdir?' diye soran Eğilmez, bu soruya şu 5 maddeyi öne çıkararak yanıt verdi:

'-Para arzının enflasyon ve büyüme oranı toplamından hızlı artması

-Kurun yükselerek girdi maliyetlerini artıması

-Üretimde, üretim araçlarının ve girdilerin fiyatlarının artması

-Geleceğe ilişkin beklentilerin bozulması

-Bütçe dengesinin gelirler aleyhine gelişmesi ve açık vermesi'

Para arzı neden artar?

Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın dolaşımdaki para miktarını artırmasının para arzını artıracağını dile getirdi. Merkez Bankası’nın ekonomideki genel ihtiyaca göre yeni para piyasaya süreceğini vurgulayan Eğilmez, “ Bu şekilde piyasaya sürülen paranın enflasyon hedeflemesi yapılıyorsa hedeflenen enflasyon ve büyüme oranının toplamıyla uyumlu olması gerekir. Bankaların kabul ettiği mevduat karşılığında kredi açması ve bunun tekrarlanması para arzını artırır” dedi. Peki, para arzı patlarsa ne olur?

Eğilmez, şöyle yanıtladı:

'Örneğin yüzde 10 zorunlu karşılığı yüzde 20’ye yükseltirse banka, kendisine yatırılan 100 milyon liradan 90 milyon değil 80 milyon lira kredi verebilir. Ayrıca merkez bankası bankaların açacağı krediler için başka bazı kısıtlamalar da getirebilir. Öte yandan makro ihtiyati önlemler çerçevesinde yine merkez bankasıyla koordineli olarak BDDK, SPK ve finans alanıyla ilgili diğer kurumlar da bazı önlemler getirebilir.'

