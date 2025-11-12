Commerzbank’tan 2026 Altın Tahmini: Gram Altın 6 Bin TL’yi Aşacak mı?
Altının ons fiyatı geçtiğimiz ay içerisinde 4 bin 200 dolara yaklaşmış ve Türkiye’de gram altın 6 bin lira seviyesine gelmişti. Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle altına olan talep yüzünden Kapalı Çarşı’da gram altın bulmak bile zorlanmıştı. Ancak sonrasında gerileyen altının ons fiyatı nedeniyle yatırımcılar hayal kırıklığı yaşamıştı. Almanya’nın önde gelen bankalarından Commerzbank, altın fiyatlarında 2026 için yeni tahminini yayınlandı. Banka, altının ons fiyatının yeniden 4 bin 200 dolar seviyesine gelebileceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatlarındaki zirveden düşüş sonrasında altına yatırım yapan vatandaşlar değerli metalin seyrini merak ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gümüş fiyatları ne olur?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın