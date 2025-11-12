Commerzbank’tan 2026 Altın Tahmini: Gram Altın 6 Bin TL’yi Aşacak mı?

Altının ons fiyatı geçtiğimiz ay içerisinde 4 bin 200 dolara yaklaşmış ve Türkiye’de gram altın 6 bin lira seviyesine gelmişti. Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle altına olan talep yüzünden Kapalı Çarşı’da gram altın bulmak bile zorlanmıştı. Ancak sonrasında gerileyen altının ons fiyatı nedeniyle yatırımcılar hayal kırıklığı yaşamıştı. Almanya’nın önde gelen bankalarından Commerzbank, altın fiyatlarında 2026 için yeni tahminini yayınlandı. Banka, altının ons fiyatının yeniden 4 bin 200 dolar seviyesine gelebileceğini açıkladı.