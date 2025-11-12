onedio
Commerzbank’tan 2026 Altın Tahmini: Gram Altın 6 Bin TL’yi Aşacak mı?

İsmail Kahraman
12.11.2025 - 10:40

Altının ons fiyatı geçtiğimiz ay içerisinde 4 bin 200 dolara yaklaşmış ve Türkiye’de gram altın 6 bin lira seviyesine gelmişti. Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle altına olan talep yüzünden Kapalı Çarşı’da gram altın bulmak bile zorlanmıştı. Ancak sonrasında gerileyen altının ons fiyatı nedeniyle yatırımcılar hayal kırıklığı yaşamıştı. Almanya’nın önde gelen bankalarından Commerzbank, altın fiyatlarında 2026 için yeni tahminini yayınlandı. Banka, altının ons fiyatının yeniden 4 bin 200 dolar seviyesine gelebileceğini açıkladı.

Altın fiyatlarındaki zirveden düşüş sonrasında altına yatırım yapan vatandaşlar değerli metalin seyrini merak ediyor.

Dünya’da yer alan habere göre, Alman bankası Commerzbank, 2026 yeni altın fiyatları tahminlerinde altın yatırımcısını sevindirdi. Banka, özellikle değerli metallerde yükseliş beklentisini korurken, altının ons fiyatının önümüzdeki yıl sonunda 4 bin 200 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Altının son fiyatının 4 bin 200 dolar olması halinde Türkiye’de gram altın fiyatları da 6 bin liranın üzerine çıkacak.

Gümüş fiyatları ne olur?

Commerzbank, ons başına 51 dolardan işlem gören gümüşün ise 2026 yılını 50 dolarda kapatacağını tahmin etti. Banka ayrıca platinin 1.700 dolar ve paladyumun ise 1.400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

