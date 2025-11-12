Ehliyet Yenilemeyen Milyonlarca Sürücü Tehlikede: Sigorta Artık Ödeme Yapmayacak!
Eski tip ehliyet yenileme süreci geçtiğimiz ay ile sona ermişti. İçişleri Bakanlığı beklentilerin aksine süreyi bir daha uzatmadı. Artık ehliyet yenileme süreci zamlı olarak ödenecek. Ayrıca eski tip ehliyetli sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca yaklaşık 13 bin lira ceza kesilecek. Öte yandan sigorta şirketlerinden de kötü haber geldi. Sigorta sektörü temsilcileri, eski tip ehliyet nedeniyle şirketlerin kaza durumunda ödeme yapmayacağını belirtti. Zorunlu trafik sigortası kapsamında ödenen sigorta bedelleri de geri alınabilecek.
Kaynak: Oda TV
Eski tip ehliyet yenileme süreci uzun süredir devam ediyordu ancak 31 Ekim 2025 tarihi itibariyle sona erdi.
Eski tip ehliyetli sürücülere sigorta şirketlerinde de kötü haber!
