Ehliyet Yenilemeyen Milyonlarca Sürücü Tehlikede: Sigorta Artık Ödeme Yapmayacak!

Oda TV’de yer alan habere göre, sigorta sektörü temsilcileri de eski tip ehliyetli sürücülerin kaza durumunda sigorta ödemesi alamayacağını belirtti. Eski tip ehliyetlerin geçerli olmayacağı için sürücülerin “ehliyetsiz” statüsünde değerlendirileceğini ifade eden sektörü temsilcileri, 'Kaza tespit tutanağında eski tip ve geçersiz bir ehliyet bilgisi yer alıyorsa, sigorta şirketleri hasar dosyasını reddetme hakkına sahip. Çünkü ehliyetsiz sürücü statüsüne giriyor. Kasko poliçeniz kendi aracınızda oluşan hasarı karşılamaz. Daha da önemlisi, trafik sigortası (zorunlu sigorta) karşı tarafın hasarını ödese dahi, sigorta şirketi bu tutarı hukuki yollarla (rücu) sürücüden tahsil etme hakkını saklı tutar' ifadelerini kullandı.