Ehliyet Yenilemeyen Milyonlarca Sürücü Tehlikede: Sigorta Artık Ödeme Yapmayacak!

Ehliyet Yenilemeyen Milyonlarca Sürücü Tehlikede: Sigorta Artık Ödeme Yapmayacak!

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
12.11.2025 - 09:37

Eski tip ehliyet yenileme süreci geçtiğimiz ay ile sona ermişti. İçişleri Bakanlığı beklentilerin aksine süreyi bir daha uzatmadı. Artık ehliyet yenileme süreci zamlı olarak ödenecek. Ayrıca eski tip ehliyetli sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca yaklaşık 13 bin lira ceza kesilecek. Öte yandan sigorta şirketlerinden de kötü haber geldi. Sigorta sektörü temsilcileri, eski tip ehliyet nedeniyle şirketlerin kaza durumunda ödeme yapmayacağını belirtti. Zorunlu trafik sigortası kapsamında ödenen sigorta bedelleri de geri alınabilecek.

Kaynak: Oda TV

Eski tip ehliyet yenileme süreci uzun süredir devam ediyordu ancak 31 Ekim 2025 tarihi itibariyle sona erdi.

Eski tip ehliyet yenileme süreci uzun süredir devam ediyordu ancak 31 Ekim 2025 tarihi itibariyle sona erdi.

Artık ehliyet yenilemek için avantajlı ödeme imkanı olmayacak. Milyonlarca vatandaşın ise hala eski tip ehliyeti olduğu tahmin ediliyor. Eski tip ehliyetle trafiği çıkan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca “geçerlilik süresi dolmuş sürücü belgesiyle araç kullanma” suçundan 12.978 TL’ye kadar para cezası uygulanacak.

Eski tip ehliyetli sürücülere sigorta şirketlerinde de kötü haber!

Eski tip ehliyetli sürücülere sigorta şirketlerinde de kötü haber!

Oda TV’de yer alan habere göre, sigorta sektörü temsilcileri de eski tip ehliyetli sürücülerin kaza durumunda sigorta ödemesi alamayacağını belirtti. Eski tip ehliyetlerin geçerli olmayacağı için sürücülerin “ehliyetsiz” statüsünde değerlendirileceğini ifade eden sektörü temsilcileri, 'Kaza tespit tutanağında eski tip ve geçersiz bir ehliyet bilgisi yer alıyorsa, sigorta şirketleri hasar dosyasını reddetme hakkına sahip. Çünkü ehliyetsiz sürücü statüsüne giriyor. Kasko poliçeniz kendi aracınızda oluşan hasarı karşılamaz. Daha da önemlisi, trafik sigortası (zorunlu sigorta) karşı tarafın hasarını ödese dahi, sigorta şirketi bu tutarı hukuki yollarla (rücu) sürücüden tahsil etme hakkını saklı tutar' ifadelerini kullandı.

