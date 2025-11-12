onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Türk Futbolunda Bahis Skandalı: Eyüpspor’un Geleceği Tehlikede mi?

Türk Futbolunda Bahis Skandalı: Eyüpspor’un Geleceği Tehlikede mi?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.11.2025 - 08:40

Türk futbolundaki bahis skandalı soruşturması kapsamında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un başkanı Murat Özkaya, “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özkaya ile birlikte 6 hakem de aynı suçlama ile tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Futbol kamuoyu şimdi Eyüpspor’un durumunu tartışıyor. Tutuklanan Murat Özkaya’nın suçlu bulunması durumunda Eyüpspor küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

Kaynak: Sözcü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk futbolundaki “bahis” skandalı hakemlerle başlamıştı.

Türk futbolundaki “bahis” skandalı hakemlerle başlamıştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamasına göre aktif olarak bahis oynayan hakemlerin olması gündeme bomba gibi düşmüştü. TFF sonrasında Türkiye’de profesyonel liglerde forma giyen 1024 futbolcunun da bahis oynadığını açıklamış ve futbolcu isimlerini ifşa ederek PFDK’ya sevk etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un başkanı Murat Özkaya tutuklanmıştı.

Eyüpspor küme düşer mi? Eyüpspor’un durumu ne olacak?

Eyüpspor küme düşer mi? Eyüpspor’un durumu ne olacak?

Sözcü’de yer alan habere göre, eğer Murat Özkaya yargılama sonucunda ceza alırsa Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi kapsamında Eyüpspor da küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Kulüp başkanları, adı bahis skandalına karışan futbolcular için ertelemeli ceza formülünün devreye sokulmasını talep ediyor. Sayının çok fazla olduğuna dikkat çekilirken, cezalarda adil davranılması gerektiğine de vurgu yapılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın