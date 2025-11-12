Türk Futbolunda Bahis Skandalı: Eyüpspor’un Geleceği Tehlikede mi?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamasına göre aktif olarak bahis oynayan hakemlerin olması gündeme bomba gibi düşmüştü. TFF sonrasında Türkiye’de profesyonel liglerde forma giyen 1024 futbolcunun da bahis oynadığını açıklamış ve futbolcu isimlerini ifşa ederek PFDK’ya sevk etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un başkanı Murat Özkaya tutuklanmıştı.