Türk Futbolunda Bahis Skandalı: Eyüpspor’un Geleceği Tehlikede mi?
Türk futbolundaki bahis skandalı soruşturması kapsamında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un başkanı Murat Özkaya, “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özkaya ile birlikte 6 hakem de aynı suçlama ile tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Futbol kamuoyu şimdi Eyüpspor’un durumunu tartışıyor. Tutuklanan Murat Özkaya’nın suçlu bulunması durumunda Eyüpspor küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.
Kaynak: Sözcü
Türk futbolundaki “bahis” skandalı hakemlerle başlamıştı.
Eyüpspor küme düşer mi? Eyüpspor’un durumu ne olacak?
