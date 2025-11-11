6 Milyon Kişi Arasından Seçildi: Onur Alp Çam WWE’ye Katılan İlk Türk Oldu!

2018'de Best Model of Türkiye unvanını da alan Onur Alp Çam, oyunculuk ve modelliğin yanı sıra uzun yıllardır güreş ile de ilgilendiğini söyledi. Çam, 'Küçük yaşlardan beri WWE ringlerinde hayalini kurduğum bir sahne vardı. Şimdi o ringe adım atma fırsatı yakaladım. Şimdi ilk Türk olarak burada bulunmak benim için tarifsiz bir gurur' dedi.