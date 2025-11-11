6 Milyon Kişi Arasından Seçildi: Onur Alp Çam WWE’ye Katılan İlk Türk Oldu!
Katıldığı Kısmetse Olur isimli yarışma programında geniş kitleler tarafından tanınan 2018 Best Model of Türkiye kazananı Onur Alp Çam, Amerikan güreşçilerinin yarıştığı WWE Tryout programında yer almaya hak kazandı. WWE ringine çıkacak ilk Türk olan Onur Alp Çam, programa başvuran 6 milyon kişi arasından seçildi. Çam, “İlk Türk olarak burada bulunmak benim için tarifsiz bir gurur' ifadelerini kullandı.
Amerikan güreşleri tüm dünyada ilgi ile izlenen sporlardan biri.
“Benim için tarifsiz bir gurur”
