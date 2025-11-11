onedio
6 Milyon Kişi Arasından Seçildi: Onur Alp Çam WWE’ye Katılan İlk Türk Oldu!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.11.2025 - 22:04

Katıldığı Kısmetse Olur isimli yarışma programında geniş kitleler tarafından tanınan 2018 Best Model of Türkiye kazananı Onur Alp Çam, Amerikan güreşçilerinin yarıştığı WWE Tryout programında yer almaya hak kazandı. WWE ringine çıkacak ilk Türk olan Onur Alp Çam, programa başvuran 6 milyon kişi arasından seçildi. Çam, “İlk Türk olarak burada bulunmak benim için tarifsiz bir gurur' ifadelerini kullandı.

Amerikan güreşleri tüm dünyada ilgi ile izlenen sporlardan biri.

John Cena, Steve Austin, Hulk Hogan ve Dwayne 'The Rock' Johnson gibi isimlerin parladığı WWE ringinde yer alacak ilk Türk isim Onur Alp Çam oldu.

Katıldığı 'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınan Türk model ve oyuncu Onur Alp Çam, ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen WWE Tryout elemelerine katıldı ve seçilen 40 kişiden biri oldu.

“Benim için tarifsiz bir gurur”

2018'de Best Model of Türkiye unvanını da alan Onur Alp Çam, oyunculuk ve modelliğin yanı sıra uzun yıllardır güreş ile de ilgilendiğini söyledi. Çam, 'Küçük yaşlardan beri WWE ringlerinde hayalini kurduğum bir sahne vardı. Şimdi o ringe adım atma fırsatı yakaladım. Şimdi ilk Türk olarak burada bulunmak benim için tarifsiz bir gurur' dedi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
