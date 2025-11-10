Eren Elmalı da "Bahisçi Futbolcular" Arasındaydı: Eren Elmalı Ne Zaman Bahis Oynadı?

TFF’nin PFDK’ya sevk ettiği toplam 1024 futbolcunun arasında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarda forma giyen isimler de yer almıştı.

Gazeteci Murat Ağırel, Galatasaray’ın sol beki Eren Elmalı’nın yaklaşık 5 yıl önce Silivrispor’da oynarken bahis yaptığı gerekçesiyle listede olduğunu yazdı.

Gazeteci Mehmet Arslan ise milli takım kampında olan Eren Elmalı ile yaptığı konuşmada, “19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim.” dediğini belirtti.