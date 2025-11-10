Eren Elmalı da "Bahisçi Futbolcular" Arasındaydı: Eren Elmalı Ne Zaman Bahis Oynadı?
Türkiye Futbol Federasyonu, 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildiğini açıklamıştı. İsmi açıklanan isimler arasında Süper Lig’de forma giyen 27 futbolcu yer alırken, Galatasaray’ın sol beki Eren Elmalı da disipline sevk edildi. Gazeteci Murat Ağırel, Eren Elmalı’nın bahis oynadığı zamanı yaklaşık 5 yıl önce Silivrispor forması giyerken bahis oynadığı gerekçesiyle listede yer aldığını iddia etti.
Gazeteci Mehmet Arslan ise PFDK sevki sonrasında Eren Elmalı’nın, “19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim.” dediğini yazdı.
Türkiye’de bahis oynayan futbolcuların isimlerinin açıklanması gündemde.
Murat Ağırel'in paylaşımı 👇
Konyasporlu Adil Demirbağ: “Kendi maçıma asla oynamadım”
