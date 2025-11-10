onedio
Eren Elmalı da "Bahisçi Futbolcular" Arasındaydı: Eren Elmalı Ne Zaman Bahis Oynadı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.11.2025 - 21:53

Türkiye Futbol Federasyonu, 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildiğini açıklamıştı. İsmi açıklanan isimler arasında Süper Lig’de forma giyen 27 futbolcu yer alırken, Galatasaray’ın sol beki Eren Elmalı da disipline sevk edildi. Gazeteci Murat Ağırel, Eren Elmalı’nın bahis oynadığı zamanı yaklaşık 5 yıl önce Silivrispor forması giyerken bahis oynadığı gerekçesiyle listede yer aldığını iddia etti. 

Gazeteci Mehmet Arslan ise PFDK sevki sonrasında Eren Elmalı’nın, “19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim.” dediğini yazdı.

Türkiye’de bahis oynayan futbolcuların isimlerinin açıklanması gündemde.

Türkiye’de bahis oynayan futbolcuların isimlerinin açıklanması gündemde.

TFF’nin PFDK’ya sevk ettiği toplam 1024 futbolcunun arasında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarda forma giyen isimler de yer almıştı.

Gazeteci Murat Ağırel, Galatasaray’ın sol beki Eren Elmalı’nın yaklaşık 5 yıl önce Silivrispor’da oynarken bahis yaptığı gerekçesiyle listede olduğunu yazdı. 

Gazeteci Mehmet Arslan ise milli takım kampında olan Eren Elmalı ile yaptığı konuşmada, “19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim.” dediğini belirtti.

twitter.com

'PFDK’ya sevk edilen futbolcularla ilgili son 5 yıl baz alınmış. Eren Elmalı için ise Silivrispor’da oynadığı dönemde bahis oynadığı iddiası 4 yıl 10 ay önceye dayanıyor.'

Konyasporlu Adil Demirbağ: “Kendi maçıma asla oynamadım”

Konyaspor’un kaptanı Adil Demirbağ da bahis nedeniyle PFDK’ya sevk edilen isimler arasında yer aldı. Konya yerel basını BBN Haber’den Yılmaz Çelik’e konuşan Adil Demirbağ, “Hesabım çok eskiden kalma. Hesabım o zamandan açık kalmış. Ben kendi maçıma asla oynamadım oynamam da.” dedi.

