Türk Futbolunda Skandal: 18 Futbolcusu Bahis Oynayan Takım Bile Var!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.11.2025 - 20:29

Türkiye Futbol Federasyonu toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildiğini açıklamıştı. Disipline sevk edilen futbolcuların 27’si Süper Lig’de mücadele ederken, 3. Lig’de mücadele eden Diyarbekir Spor A.Ş.’de toplam 18 futbolcunun bahis oynadığı saptandı. Ayrıca TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’un 7, İstanbulspor’un 6, 2. Lig ekiplerinden Adanaspor’un 8, Aliağa Futbol’un 8, Beykoz Anadolu Spor’un 11, Kastamonuspor’un 10, 3. Lig ekibi 12 Bingölspor’un 15, Ağrı 1970 Spor’un 17 futbolcusu PFDK’ya sevk edildi. 

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının 2 hafta durdurulmasına karar verilmişti.

Türkiye’de bahis oynayan futbolcuların açıklanması gündeme bomba gibi düştü.

TFF’nin açıklamasına göre toplam 1024 futbolcu bahis yüzünden disipline sevk edildi. Futbolcular 3 aydan 1 yıla kadar men edilme cezasıyla karşı karşıya.

TFF, Süper Lig’de ve 1. Lig’de maçların planlandığı gibi oynananacağını, 2. ve 3. Lig maçlarının ise 2 hafta ertelendiğini açıkladı.

Bahis oynayan futbolcu rekoru Diyarbekir Spor A.Ş.’de…

TFF’nin 1024 futbolcuyu açıkladığı listede en fazla futbolcusu PFDK’ya sevk edilen takım 3. Lig ekibi Diyarbekir Spor A.Ş. oldu. Diyarbekir Spor’un toplam 18 futbolcusu bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

Ayrıca yine aynı ligden 12 Bingölspor’un 15 futbolcusunun, Ağrı 1970 Spor’un da 17 futbolcusunun bahis oynandığı saptandı.

En fazla futbolcusu PFDK’ya sevk edilen takımlar

  • Diyarbekir Spor 18 Futbolcu

  • Ağrıspor 17 Futbolcu

  • Erbaasspor 17 Futbolcu

  • Yalova FK 16 Futbolcu

  • Bingölspor 15 Futbolcu

  • Mazıdağı Fosfat Spor 15 Futbolcu

  • Yozgat Belediyesi Bozokspor 14 Futbolcu

  • Artvin Hopaspor 13 Futbolcu

  • Beykozspor 13 Futbolcu

  • Kırşehir FK 13 Futbolcu

  • Etimesgutspor 13 Futbolcu

  • Silivrispor 13 Futbolcu

