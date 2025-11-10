Türk Futbolunda Skandal: 18 Futbolcusu Bahis Oynayan Takım Bile Var!
Türkiye Futbol Federasyonu toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildiğini açıklamıştı. Disipline sevk edilen futbolcuların 27’si Süper Lig’de mücadele ederken, 3. Lig’de mücadele eden Diyarbekir Spor A.Ş.’de toplam 18 futbolcunun bahis oynadığı saptandı. Ayrıca TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’un 7, İstanbulspor’un 6, 2. Lig ekiplerinden Adanaspor’un 8, Aliağa Futbol’un 8, Beykoz Anadolu Spor’un 11, Kastamonuspor’un 10, 3. Lig ekibi 12 Bingölspor’un 15, Ağrı 1970 Spor’un 17 futbolcusu PFDK’ya sevk edildi.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının 2 hafta durdurulmasına karar verilmişti.
Türkiye’de bahis oynayan futbolcuların açıklanması gündeme bomba gibi düştü.
Bahis oynayan futbolcu rekoru Diyarbekir Spor A.Ş.’de…
En fazla futbolcusu PFDK’ya sevk edilen takımlar
