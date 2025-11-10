Bahis Yapan Futbolcular Açıklandı: Lisedeki Tek Yabancı Futbolcu Konyaspor’dan Alassane Ndao Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, 27’si Süper Lig’den olmak üzere toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı. TFF’nin açıkladığı futbolcular listesinde bahis oynadığı için yer alan tek yabancı futbolcu ise Konyaspor’da Alassane Ndao oldu. Ndao geçtiğimiz günlerde Konya’da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olduğu için gündeme gelmişti.
Türkiye’de bahis yapan futbolcuların tam listesi açıklandı.
