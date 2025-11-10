onedio
Bahis Yapan Futbolcular Açıklandı: Lisedeki Tek Yabancı Futbolcu Konyaspor’dan Alassane Ndao Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.11.2025 - 19:49

Türkiye Futbol Federasyonu, 27’si Süper Lig’den olmak üzere toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı. TFF’nin açıkladığı futbolcular listesinde bahis oynadığı için yer alan tek yabancı futbolcu ise Konyaspor’da Alassane Ndao oldu. Ndao geçtiğimiz günlerde Konya’da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olduğu için gündeme gelmişti.

Türkiye’de bahis yapan futbolcuların tam listesi açıklandı.

TFF’nin açıkladığı listede Konyaspor’dan da 2 futbolcu yer aldı. Adil Demirbağ ile birlikte listede yer alan Alassane Ndao, Türkiye’de profesyonel liglerde mücadele edip bahis oynayan tek yabancı futbolcu oldu.

Alassane Ndao geçtiğimiz yıl Konya’da en çok vergi ödeyen kişilerin arasında yer alarak da gündeme gelmişti.

İsmail Kahraman
