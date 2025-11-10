onedio
Bahis İddiasıyla PFDK’ya Sevk Edilen Necip Uysal’dan Açıklama

Ali Can YAYCILI
10.11.2025 - 19:46 Son Güncelleme: 10.11.2025 - 19:52

TFF’nin bahis oynadığı iddiasıyla PFDK’ya sevk ettiği isimlerden Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. “Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı” diyen Necip Uysal “Yıllardır alın teriyle ve emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim” dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın açıklaması:

'Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın.'

