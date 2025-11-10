Bahis İddiasıyla PFDK’ya Sevk Edilen Necip Uysal’dan Açıklama
TFF’nin bahis oynadığı iddiasıyla PFDK’ya sevk ettiği isimlerden Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. “Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı” diyen Necip Uysal “Yıllardır alın teriyle ve emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim” dedi.
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın açıklaması:
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
