PFDK Açıkladı: 1024 Futbolcu Bahis Oynadığı İçin Disipline Sevk Edildi

İsmail Kahraman
10.11.2025 - 19:07

TFF, 1024 futbolcunun bahis oynadığı için disipline sevk edildiğini açıkladı. Listede Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Metehan Baltacı, Eren Elmalı gibi isimler de var. 4 büyüklerden Fenerbahçe hariç Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 2 futbolcu listede yer aldı.

PFDK'ya sevk edilenler arasında Süper Lig'de forma giyen toplam 27 futbolcu bulunuyor. TFF, bahis oynayan futbolcu isimlerini de açıkladı.

Futbolda bahis skandalında yeni perde açıldı. TFF, bahis oynayan futbolcuları açıkladı.

TFF’nin açıklamasına göre, Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal, Galatasaray’dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Trabzonspor’dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu, Göztepe’den İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız gibi futbolcular da listede yer aldı.

PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun tamamı için tıklayınız…

Süper Lig'de bahis skandalına karışan 27 futbolcunun tamamı şu şekilde;

  • Ersin Destanoğlu

  • Necip Uysal

  • İzzet Çelik

  • Enes Keskin

  • Yusuf Özdemir

  • Bedirhan Özyurt

  • Efe Doğan

  • Furkan Orak

  • Metehan Baltacı

  • Eren Elmalı

  • Muhammet Taha Güneş

  • Nazım Sangare

  • İzzet Furkan Malak

  • Uğur Kaan Yıldız

  • Kerem Kayaarası

  • Mükremin Arda Türköz

  • Ege Albayrak

  • Ali Emre Yanar

  • Furkan Bekleviç

  • Kerem Yusuf Sirkeci

  • Celil Yüksel

  • Boran Başkan

  • Salih Malkoçoğlu

  • Adil Demirbağ

  • Alassane Ndao

  • Berkan Aslan

  • Abdulsamet Burak

TFF’den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir. 

Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir. 

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu aşağıda yer almaktadır.”

