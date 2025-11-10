PFDK Açıkladı: 1024 Futbolcu Bahis Oynadığı İçin Disipline Sevk Edildi
TFF, 1024 futbolcunun bahis oynadığı için disipline sevk edildiğini açıkladı. Listede Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Metehan Baltacı, Eren Elmalı gibi isimler de var. 4 büyüklerden Fenerbahçe hariç Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 2 futbolcu listede yer aldı.
PFDK'ya sevk edilenler arasında Süper Lig'de forma giyen toplam 27 futbolcu bulunuyor. TFF, bahis oynayan futbolcu isimlerini de açıkladı.
Futbolda bahis skandalında yeni perde açıldı. TFF, bahis oynayan futbolcuları açıkladı.
Süper Lig'de bahis skandalına karışan 27 futbolcunun tamamı şu şekilde;
TFF’den açıklama
en şerefli kulüp derken şaka yapmıyorduk 💛💙
BEŞİKTAŞ TARAFTARI OLARAK YANDIK FUTBOLCULARIN ADINI GÖRÜNCE
Hakemler sorusturmada futbolcular soruşturmada hala lig devam ediyor ve siz temizlik bekliyorsunuz sakasiniz herhalde ..
koca listede tek Fenerbahçe'nin topçusu olmaması