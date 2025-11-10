onedio
Futbolda Bahis Skandalı: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 3 Hakem Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.11.2025 - 18:05

Futbolda 'bahis yapma ve müsabakaları etkileme' suçlamasıyla haklarında soruşturma açılan 3 hakem ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklandı.

Futbolda "bahis yapma ve müsabakaları etkileme" suçlamasıyla 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkahya ile birlikte hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasin Şen, Şenol Bektaş, Sabri Emin Tekin, Miraç Yıldırım, Cihat Buyurkan, Mustafa Özen hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
