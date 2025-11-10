Futbolda Bahis Skandalı: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 3 Hakem Tutuklandı
Futbolda 'bahis yapma ve müsabakaları etkileme' suçlamasıyla haklarında soruşturma açılan 3 hakem ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklandı.
Futbolda "bahis yapma ve müsabakaları etkileme" suçlamasıyla 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
