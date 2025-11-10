Candaş Tolga Işık: Bahis Soruşturmasındaki Futbolcuların Hesapları Bilgileri Dışında Açılmış!
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın haberine göre; 'Açıklanan liste dışında bahis soruşturmasıyla ilgili aralarında aktif Süper Lig oyuncularının da olduğu 47 futbolcu ilgili durum tıpkı hakem Zorbay Küçük gibi, TC kimlik numaralarıyla başkaları tarafından bilgileri dışında açılmış bahis hesapları…'
TFF, 1024 futbolcuyu bahis iddialarıyla PFDK’ya sevk etti. PFDK’dan şu açıklama yapıldı:
