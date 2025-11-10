onedio
Bahis Oynayan Futbolculara Ne Olacak? Bahis İddiasıyla PFDK’ya Sevk Edilen Futbolcular Ne Kadar Ceza Alacak?

Ali Can YAYCILI
10.11.2025 - 20:02

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun 'tedbirli' olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Sevk edilenler arasında Süper Lig'deki 14 kulüpten 27 futbolcu da yer alıyor.

Hukukçu Alpay Köse ve Hukukçu Enes Şimşek NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada futbolcuların alabilecekleri cezaları açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Yapılan sevkler sonrasında en çok merak edilen konu bahis oynadığı kesinleşen futbolcuların cezalarının nasıl olacağı. Konu şile ilgili olarak NTV canlı yayınına bağlanan Hukukçu Alpay Köse, futbolcuların tedbirli olarak sevk edildiğini ve 1024 futbolcunun karar çıkana kadar hiç bir maça çıkamayacaklarını söyledi. Köse, “3 aydan 1 yıla kadar men edilme cezasıyla karşı karşıyalar” dedi.

Hukukçu Enes Şimşek ise, 57. maddeden sevkin 3 ay ile 1 yıl arasında men cezasını öngördüğünü söyledi. Şimşek, “Cezalar oynadığı bahis yoğunluğuna göre belirlenecek. 5 yıl içerisinde 2-3 defa bahis oynayan futbolcu 3 ay, daha düzenli olan ve yüksek miktarda bahis oynayan futbolcuların ise daha yüksek ceza alması söz konusu' diye konuştu. 

57 maddenin doğrudan veya dolaylı olarak futbolla ilgili bahsi yasakladığını belirten Şimşek, “Yurt dışı bir maça dahi oynamış olsa sevkine sebep olabilir. Eğer futbolcu kendi oynadığı bir müsabakaya oynamışsa 56 madde ile daha ağır cezayla karşı karşıya kalır. Eğer müsabaka sonucu etkilediği tespit edilirse futbol men, teşebbüs aşamasında kalırsa 1 yıl ile 3 yıl arasında men cezası öngörülüyor' dedi.

Futbolcuların kulüplerine de ceza verilebilir mi?

Futbolcuların kulüplerinin ceza alması için 56. maddeyle sevk edilmesi gerektiğini söyleyen Şimşek, “Müsabaka sonucunu etkilemeye varırsa ilgili kulübün teşebbüs aşamasında kalırsa en az eksi 12 puan silme cezası, müsabaka sonucunu etkilediği tespit edilirse, örneğin kendi maçında kırmızı kart göreceğine oynamış ve kart görmüşse ilgili kulübün alt lige düşürülmesi öngörülüyor talimat çerçevesinde.” ifadelerini kullandı. 

Şimşek ayrıca, futbolcuların PFDK sevki sonucunda 6 ay veya daha fazla ceza alması ve cezanın Tahkim'de onaylanması durumunda kulüplerin haklı fesih imkanı olduğunu söyledi.

