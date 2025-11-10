Bahis Oynayan Futbolculara Ne Olacak? Bahis İddiasıyla PFDK’ya Sevk Edilen Futbolcular Ne Kadar Ceza Alacak?

Yapılan sevkler sonrasında en çok merak edilen konu bahis oynadığı kesinleşen futbolcuların cezalarının nasıl olacağı. Konu şile ilgili olarak NTV canlı yayınına bağlanan Hukukçu Alpay Köse, futbolcuların tedbirli olarak sevk edildiğini ve 1024 futbolcunun karar çıkana kadar hiç bir maça çıkamayacaklarını söyledi. Köse, “3 aydan 1 yıla kadar men edilme cezasıyla karşı karşıyalar” dedi.

Hukukçu Enes Şimşek ise, 57. maddeden sevkin 3 ay ile 1 yıl arasında men cezasını öngördüğünü söyledi. Şimşek, “Cezalar oynadığı bahis yoğunluğuna göre belirlenecek. 5 yıl içerisinde 2-3 defa bahis oynayan futbolcu 3 ay, daha düzenli olan ve yüksek miktarda bahis oynayan futbolcuların ise daha yüksek ceza alması söz konusu' diye konuştu.

57 maddenin doğrudan veya dolaylı olarak futbolla ilgili bahsi yasakladığını belirten Şimşek, “Yurt dışı bir maça dahi oynamış olsa sevkine sebep olabilir. Eğer futbolcu kendi oynadığı bir müsabakaya oynamışsa 56 madde ile daha ağır cezayla karşı karşıya kalır. Eğer müsabaka sonucu etkilediği tespit edilirse futbol men, teşebbüs aşamasında kalırsa 1 yıl ile 3 yıl arasında men cezası öngörülüyor' dedi.