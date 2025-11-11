onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Bahis Oynayan Futbolcular Arasındaki Galatasaraylı Metehan Baltacı Hakkında “1600 Maça Bahis Yapmış” İddiası

Bahis Oynayan Futbolcular Arasındaki Galatasaraylı Metehan Baltacı Hakkında “1600 Maça Bahis Yapmış” İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2025 - 10:12 Son Güncelleme: 11.11.2025 - 10:21

Bahis soruşturmasında adı geçen ve PFDK’nın bahis oynadıkları gerekçesiyle Disiplin Kurulu’na sevk ettiği 1024 futbolcudan biri olan Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın 1600 maça bahis oynadığı iddia edildi. TV 100'de yayımlanan 'Kale Arkası' programında konuşan gazeteci Haluk Yürekli, Metehan'ın 1600 tane bahis yaptığını ileri sürdü ve şunları söyledi: 'Metehan Baltacı, 1600 maça bahis oynamış. Bunlar Eyüpspor'da kiralık oynadığı döneme denk geliyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bahis oynayan futbolcular listesinde adı olan Galatasaraylı Metehan Baltacı hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Bahis oynayan futbolcular listesinde adı olan Galatasaraylı Metehan Baltacı hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'bahis soruşturması' kapsamında 1024 futbolcuyu bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. TFF'nin açıkladığı isimler arasında Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı da yer aldı. PFDK’ya sevk edilen isimlerdenden olan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın Eyüpspor'da oynadığı dönemde 1600 maça bahis yaptığı iddia edildi.

TV 100'de yayımlanan 'Kale Arkası' programında konuşan gazeteci Haluk Yürekli, Metehan'ın 1600 tane bahis yaptığını ileri sürdü ve şunları söyledi: 'Metehan Baltacı, 1600 maça bahis oynamış. Bunlar Eyüpspor'da kiralık oynadığı döneme denk geliyor'

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Metehan Baltacı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Metehan Baltacı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Adımın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bir disiplin sürecinde geçmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim.

Bugüne kadar sahada her zaman emeğimle, azmimle ve mücadelemle var olmaya çabaladım. Formasını giydiğim her kulübe ve taraftarlarına karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye gayret ettim.

Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım.

Belirtmek isterim ki, bu işlem formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır. Futbolun adaletine güvenen bir sporcuyum ve bu gerçeğin bir an önce ortaya çıkacağına inanıyorum.

Adımın böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı çok üzgünüm.

Özellikle belirtmek isterim ki, bugünden sonra yaşamımın her alanında daha dikkatli davranacağıma tüm futbol kamuoyu önünde söz veriyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın