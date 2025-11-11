Bahis Oynayan Futbolcular Arasındaki Galatasaraylı Metehan Baltacı Hakkında “1600 Maça Bahis Yapmış” İddiası
Bahis soruşturmasında adı geçen ve PFDK’nın bahis oynadıkları gerekçesiyle Disiplin Kurulu’na sevk ettiği 1024 futbolcudan biri olan Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın 1600 maça bahis oynadığı iddia edildi. TV 100'de yayımlanan 'Kale Arkası' programında konuşan gazeteci Haluk Yürekli, Metehan'ın 1600 tane bahis yaptığını ileri sürdü ve şunları söyledi: 'Metehan Baltacı, 1600 maça bahis oynamış. Bunlar Eyüpspor'da kiralık oynadığı döneme denk geliyor.”
Bahis oynayan futbolcular listesinde adı olan Galatasaraylı Metehan Baltacı hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Metehan Baltacı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
