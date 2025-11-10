onedio
Galatasaray’dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı Açıklaması: "Titizlikle Takip Ediyoruz"

10.11.2025 - 22:31

TFF tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen 1024 oyuncu arasında Galatasaray’dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da yer almıştı. Galatasaray’dan yapılan açıklamada, olayın titizlikle takip edildiği vurgulandı.

Galatasaraylı 2 futbolcunun bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen futbolcular arasında yer almıştı.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, olayın takip edildiğini belirtildi ve tüm sürecin futbolcuların haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasını bekledileri duyuruldu.

Galatasaray’ın açıklaması 👇

Yorum Yazın