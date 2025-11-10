Galatasaray’dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı Açıklaması: "Titizlikle Takip Ediyoruz"
TFF tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen 1024 oyuncu arasında Galatasaray’dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da yer almıştı. Galatasaray’dan yapılan açıklamada, olayın titizlikle takip edildiği vurgulandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaraylı 2 futbolcunun bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen futbolcular arasında yer almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray’ın açıklaması 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın