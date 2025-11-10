onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Futbolda Bahis Soruşturması: Eren Elmalı Dahil 3 Kişi Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Futbolda Bahis Soruşturması: Eren Elmalı Dahil 3 Kişi Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.11.2025 - 22:02

Bahis soruşturması kapsamında PFDK’ye sevk edilen A Millî Takım’dan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım’dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı’ndan Ege Albayrak, ilgili takımların aday kadrolarından çıkarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milli Takımlar resmi hesabından yapılan açıklama 👇

Milli Takımlar resmi hesabından yapılan açıklama 👇
twitter.com

'Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Millî Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi.

Buna göre A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
7
4
3
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın