Futbolda Bahis Soruşturması: Eren Elmalı Dahil 3 Kişi Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
Bahis soruşturması kapsamında PFDK’ye sevk edilen A Millî Takım’dan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım’dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı’ndan Ege Albayrak, ilgili takımların aday kadrolarından çıkarıldı.
Milli Takımlar resmi hesabından yapılan açıklama 👇
