Türk Futbolunda Bahis Skandalı: "Türkiye-Gürcistan Maçında Oynayan 2 Futbolcu Maça Bahis Oynadı" İddiası

TFF tarafından 1024 futbolcu bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. YouTube üzerinden yayın yapan Sky Spor TR isimli kanalın yorumcusu Emre Bol, bahis skandalı ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Yorumcu Emre Bol’un iddiasına göre Türkiye ile Gürcistan arasındaki 14 Ekim’de oynanan ve Milli Takımımızın 4-1 kazandığı maçta oynayan iki futbolcu müsabakada “karşılıklı gol olur” bahsini oynadı. Emre Bol ayırca ismini bildiği iki futbolcunun bugün açıklanan 1024 futbolcunun içinde yer almadığını da sözlerine ekledi.