Türk Futbolunda Bahis Skandalı: "Türkiye-Gürcistan Maçında Oynayan 2 Futbolcu Maça Bahis Oynadı" İddiası
TFF tarafından 1024 futbolcu bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. YouTube üzerinden yayın yapan Sky Spor TR isimli kanalın yorumcusu Emre Bol, bahis skandalı ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Yorumcu Emre Bol’un iddiasına göre Türkiye ile Gürcistan arasındaki 14 Ekim’de oynanan ve Milli Takımımızın 4-1 kazandığı maçta oynayan iki futbolcu müsabakada “karşılıklı gol olur” bahsini oynadı. Emre Bol ayırca ismini bildiği iki futbolcunun bugün açıklanan 1024 futbolcunun içinde yer almadığını da sözlerine ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk futbolunda hakemlerle başlayan bahis skandalı bugün futbolculara da uzandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan maçta bahis iddiası
Türkiye-Gürcistan maçında hangi futbolcular oynadı?
Emre Bol’un gündemi sarsan iddiası 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın