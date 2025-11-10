onedio
article/comments
article/share
Türk Futbolunda Bahis Skandalı: "Türkiye-Gürcistan Maçında Oynayan 2 Futbolcu Maça Bahis Oynadı" İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.11.2025 - 23:03

TFF tarafından 1024 futbolcu bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. YouTube üzerinden yayın yapan Sky Spor TR isimli kanalın yorumcusu Emre Bol, bahis skandalı ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Yorumcu Emre Bol’un iddiasına göre Türkiye ile Gürcistan arasındaki 14 Ekim’de oynanan ve Milli Takımımızın 4-1 kazandığı maçta oynayan iki futbolcu müsabakada “karşılıklı gol olur” bahsini oynadı. Emre Bol ayırca ismini bildiği iki futbolcunun bugün açıklanan 1024 futbolcunun içinde yer almadığını da sözlerine ekledi.

Türk futbolunda hakemlerle başlayan bahis skandalı bugün futbolculara da uzandı.

TFF tarafından yapılan açıklamada toplam 1024 futbolcu bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildiği duyuruldu. Süper Lig’de forma giyen 27 futbolcunun da olduğu listede Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan futbolcular da yer aldı.

PFDK sevki sonrasında Galatasaraylı Eren Elmalı, A Milli Futbol Takımını’nın kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan maçta bahis iddiası

Sky Spor TR isimli kanalın yorumcusu Emre Bol, Türkiye’nin 4-1 kazandığı Gürcistan maçında forma giyen iki milli futbolcunun karşılaşmada karşılıklı gol var bahsini oynadığını iddia etti. Bol ayrıca milli takım maçına bahis oynadığını iddia ettiği iki futbolcunun bugün açıklanan listede yer almadığını da sözlerine ekledi.

Türkiye-Gürcistan maçında hangi futbolcular oynadı?

A Milil Futbol Takımımız 14 Ekim’de oynadığı Gürcistan maçına, Uğurcan, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Arda Güler, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’i ile çıkmıştı. 

Maça yedek kulübesinde başlayan Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz 68. dakikada, Salih Özcan 77. dakikada, Oğuz Aydın 78. dakikada ve Ferdi Kadıoğlu 83. dakikada oyuna dahil olmuştu.

