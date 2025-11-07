onedio
Murat Özkaya Kimdir, Kaç Yaşında? Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya Neden Gözaltına Alındı?

Murat Özkaya Kimdir, Kaç Yaşında? Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.11.2025 - 08:32

Süper Lig'de bulunan Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, spor dünyasında adından söz ettiriyor. Türk futboluna damgasını vuran bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında kulüp başkanı Özkaya'nın da olduğu öğrenildi. 18 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın detayları ve Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Neden gözaltına alındı? 

İşte, detaylar...

Murat Özkaya Kimdir?

Murat Özkaya, 1971 yılında dünyaya geldi. Tanınmış iş insanı Özkaya, Metal Oto'nun sahibi ve Eyüpspor'un başkanı. 

22 Mart 1971 yılında doğan Murat Özkaya, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. 

İstanbul'un Eyüp ilçesinde dünyaya gelen Murat Özkaya, doğma büyüme İstanbullu olarak biliniyor.

Murat Özkaya'nın Kariyer Hayatı

Murat Özkaya, Türkiye genelinde 9.000 araç filosu olan ve 25 ilde faaliyet gösteren Metal Oto'nun sahibi. 2005 yılında kurulan otomotiv filo yönetimi şirketi, 2018 yılında bünyesine Central Rent a Car ve Green Motion markalarının da katılması ile araç kiralama alanında hizmet vermeye başladı. 

Özkaya, iş dünyasının yanı sıra futbol dünyasının da tanınmış yüzlerinden.

Murat Özkaya Ne Zamandır Eyüpspor Başkanı?

Spor kulübü yönetimiyle aktif spor yöneticisi kimliğiyle dikkat çeken Murat Özkaya, 2019 yılından beri Eyüpspor başkanlığını üstleniyor. Kulübü ikinci ligden çıkarıp daha üst liglere taşımayı hedefleyen Özkaya, daha önce verdiği bir röportajda “Belki bir gün Eyüp’te Liverpool maç yapar” sözleriyle adından söz ettirmişti. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, kulübün sportif başarısının yanında altyapı ve tesisleşme gibi yapısal gelişmelere de önem veren faaliyetlerde bulundu.

Murat Özkaya Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, iddiaya göre bahis hesaplarına sahip olan ve bahis oynayan 17 hakem 'görevi kötüye kullanma' ve 'müsabaka sonucunu etkileme' suçlamalarıyla gözaltına alındı. 

Soruşturma kapsamında, Süper Lig'deki Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşaspor'un eski Başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın da 'müsabaka sonucunu etkileme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

