Mehmet Fatih Saraç Kimdir? Eski Kasımpaşaspor Başkanı Mehmet Fatih Saraç Neden Gözaltına Alındı?

Mehmet Fatih Saraç, BİM ve A101'in kurucu ortaklarındandır ve yönetim kurulunda görev almıştır. Ayrıca Evdi mağazalarının kurucusudur. Ak Gıda A.Ş.'nin ise kurucu ortakları arasında yer almaktadır.

2012 yılında Turgay Ciner ile birlikte UCZ Mağazacılık'ı kuran Mehmet Fatih Saraç, aynı yıl içerisinde Kasımpaşaspor Faaliyetleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi de olmuştur. Kısa bir süre sonra Ciner Yayın Holding'in yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Habertürk'te de yönetici pozisyonunda görev almıştır. Bunun yanı sıra Doğal Gıda Ürünleri A.Ş. ve Mes Yatırım Danışmanlık gibi şirketlerin de yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde de yer almıştır.

Mehmet Fatih Saraç, yönetim kurulu üyesi olarak da yer aldığı Kasımpaşaspor'un ise eski başkanıdır.