article/comments
article/share
Mehmet Fatih Saraç Kimdir? Eski Kasımpaşaspor Başkanı Mehmet Fatih Saraç Neden Gözaltına Alındı?

Mehmet Fatih Saraç Kimdir? Eski Kasımpaşaspor Başkanı Mehmet Fatih Saraç Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.11.2025 - 09:05

Eski Kasımpaşaspor Başkanı Mehmet Fatih Saraç, iş ve spor dünyasının tanınmış isimlerinden. Ciner Yayın Holding'de üstlendiği görevler ve kurucusu olduğu şirketlerle iş hayatında ve basında yeri olan Saraç, Türk futboluna damgasını vuran bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında. 18 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın detayları ve eski kulübü başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın kim olduğu ise merak edildi. Peki, Mehmet Fatih Saraç kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Neden gözaltına alındı?

İşte, detaylar...

Mehmet Fatih Saraç Kimdir?

Mehmet Fatih Saraç, 1960 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası, İslami çevrelerde tanınan bir isim olan Muhammed Emin Saraç’tır. Annesi ise Eminönü Müftüsü Ali Yekta Efendi'nin kızıdır. Kardeşi ise eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanı Yekta Saraç’tır.  

Saraç, eğitimini Suudi Arabistan’daki Mekke Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 

Mehmet Fatih Saraç Kaç Yaşındadır?

16 Temmuz 1960 tarihinde dünyaya gelen Mehmet Fatih Saraç, 2025 yılı itibarıyla 65 yaşındadır. 

Mehmet Fatih Saraç Aslen Nerelidir?

İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Fatih Saraç'ın memleketi ise Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba köyüdür.

Mehmet Fatih Saraç'ın Kariyer Hayatı

Mehmet Fatih Saraç, BİM ve A101'in kurucu ortaklarındandır ve yönetim kurulunda görev almıştır. Ayrıca Evdi mağazalarının kurucusudur. Ak Gıda A.Ş.'nin ise kurucu ortakları arasında yer almaktadır.  

2012 yılında Turgay Ciner ile birlikte UCZ Mağazacılık'ı kuran Mehmet Fatih Saraç, aynı yıl içerisinde Kasımpaşaspor Faaliyetleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi de olmuştur. Kısa bir süre sonra Ciner Yayın Holding'in yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Habertürk'te de yönetici pozisyonunda görev almıştır. Bunun yanı sıra Doğal Gıda Ürünleri A.Ş. ve Mes Yatırım Danışmanlık gibi şirketlerin de yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde de yer almıştır.  

Mehmet Fatih Saraç, yönetim kurulu üyesi olarak da yer aldığı Kasımpaşaspor'un ise eski başkanıdır.

Mehmet Fatih Saraç Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bahis hesapları bulunan ve bahis oynadığı iddia edilen 17 hakem, 'görevi kötüye kullanma' ve 'müsabaka sonucunu etkileme' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Bu soruşturma dahilinde, Süper Lig'de yer alan Eyüpspor Kulübü'nün Başkanı Murat Özkaya ile Kasımpaşaspor'un eski Başkanı Mehmet Fatih Saraç da 'müsabaka sonucunu etkileme' suçlaması sebebiyle gözaltına alındı.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
