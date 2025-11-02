Yeniden Değerleme Oranı ile IMEI, Pasaport, Ehliyet ve Kimlik Ücretlerine Zam Geliyor

Yeniden Değerleme Oranı (YDO), yarın açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. Bu oran, yeni yılda vergi, harç ve cezalarda uygulanacak artışın temelini oluşturuyor. YDO’nun belirlenmesiyle birlikte pasaport, kimlik, ehliyet, yurtdışı çıkış harcı ve IMEI kayıt ücreti gibi birçok kalemde yeni tarifeler belli olacak. Uzmanlara göre açıklanacak oran, vatandaşların 2026’da ödeyeceği pek çok mali yükümlülüğü doğrudan etkileyecek.