Yeniden Değerleme Oranı ile IMEI, Pasaport, Ehliyet ve Kimlik Ücretlerine Zam Geliyor
Yeniden Değerleme Oranı (YDO), yarın açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. Bu oran, yeni yılda vergi, harç ve cezalarda uygulanacak artışın temelini oluşturuyor. YDO’nun belirlenmesiyle birlikte pasaport, kimlik, ehliyet, yurtdışı çıkış harcı ve IMEI kayıt ücreti gibi birçok kalemde yeni tarifeler belli olacak. Uzmanlara göre açıklanacak oran, vatandaşların 2026’da ödeyeceği pek çok mali yükümlülüğü doğrudan etkileyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarın belirlenecek oranla yeni ücretler de belli oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın