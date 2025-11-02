onedio
Yeniden Değerleme Oranı ile IMEI, Pasaport, Ehliyet ve Kimlik Ücretlerine Zam Geliyor

Hakan Karakoca
02.11.2025 - 20:58

Yeniden Değerleme Oranı (YDO), yarın açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. Bu oran, yeni yılda vergi, harç ve cezalarda uygulanacak artışın temelini oluşturuyor. YDO’nun belirlenmesiyle birlikte pasaport, kimlik, ehliyet, yurtdışı çıkış harcı ve IMEI kayıt ücreti gibi birçok kalemde yeni tarifeler belli olacak. Uzmanlara göre açıklanacak oran, vatandaşların 2026’da ödeyeceği pek çok mali yükümlülüğü doğrudan etkileyecek.

Yarın belirlenecek oranla yeni ücretler de belli oldu.

Gözler yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Ekonomistlerin beklentisine göre aylık enflasyonun yüzde 2,5 ila 2,69 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 33,05 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Enflasyonla birlikte açıklanacak ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması, yeni yılda vergi, harç ve cezaların artış oranını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı’nı (YDO) da ortaya koyacak.

Bu oran; pasaport, kimlik, ehliyet, trafik cezaları, MTV, yurtdışı çıkış harcı ve IMEI kayıt ücreti gibi birçok kalemde zam oranını doğrudan etkileyecek. Yeni tarifeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise belirlenen oranı artırma veya düşürme yetkisi bulunuyor.

Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 22-24 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor. Oranın yüzde 23 olarak belirlenmesi durumunda tahmini yeni ücretler şöyle olacak:

  • Yemek kartı ücreti: 240 TL → 295 TL

  • IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 56.000 TL

  • Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL → 1.230 TL

  • A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL → 2.316 TL

  • B sınıfı ehliyet harcı: 5.678 TL → 6.984 TL

  • 3 yıllık pasaport harcı: 8.000 TL → 9.840 TL

  • 10 yıllık pasaport harcı: 11.274 TL → 13.867 TL

Uzmanlar, açıklanacak oranın vatandaşın 2026’da ödeyeceği tüm mali yükümlülükleri önemli ölçüde etkileyeceğini vurguluyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
