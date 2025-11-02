Nature Dergisi, "Pratik Değil" Diyerek Beğenilmeyen Ama Dünyayı Değiştiren Buluşları Yazdı
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bir kararla kamu kaynaklı araştırma fonlarını ciddi biçimde daraltıyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), onaylanmış yaklaşık 2 milyar dolarlık projeyi iptal ederken, Ulusal Bilim Vakfı (NSF) de 1.400’ü aşkın araştırmayı durdurdu. Trump’ın 2026 mali yılı için sunduğu bütçe tasarısı, savunma dışı araştırma ve geliştirme harcamalarında yüzde 36 oranında kesinti öngörüyor.
Nature dergisine konuşan Harvard Üniversitesi’nden John Holdren, “Birçok proje yarıda bırakıldı, şimdi bu durumu kalıcı hale getirmeye çalışıyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi. Obama döneminde Beyaz Saray Bilim Danışmanı olarak görev yapan Holdren, kesintilerin özellikle temel bilim alanındaki çalışmaları sekteye uğratacağını belirtti. “Bu araştırmalar uzun vadeli yatırımlardır, özel sektör böyle bir riski üstlenmez. Temel bilimin finansmanı devletin sorumluluğundadır” dedi.
Bilim insanları ise bugün modern yaşamın temelini oluşturan sayısız buluşun, bir zamanlar “uygulama alanı yok” denilerek küçümsenen temel araştırmalardan doğduğunu vurguluyor. Nature, bu gerçeği hatırlatmak için bilim tarihinin akışını değiştiren bazı keşifleri derledi.
DNA testlerinden kanser tedavisine...
Atom çekirdeğinden MR cihazlarına...
Sıvı kristallerden LCD ekranlarına geldik
Virüslere karşı koruma mikroplardan...
Kertenkele zehrinden diyetlere...
Mor petunyalardan RNA tedavilerine...
Meteor taşlarından hava kirliliğinden kurtulmaya...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın
Kötü içerikleri gömüyorsak iyileri de alkışlamalıyız. Süper içerik.