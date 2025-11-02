2 Kasım Hava Durumu: Yeni Soğuk Hava Dalgası Geliyor!

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre 'İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bölgemizi terk ederken önümüzdeki hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağını, sıcaklıkların yer yer 20 derecelerin üzerine bahar değerine (Pastırma ayazı) yükseleceği öngörülüyor' ifadelerine yer verildi.