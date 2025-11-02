onedio
2 Kasım Hava Durumu: Yeni Soğuk Hava Dalgası Geliyor!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.11.2025 - 09:25

Türkiye’de bugün pastırma sıcakları etkili oluyor. Yurt genelinde güneşli bir hava yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü salı gününden itibaren etkili olacak yeni soğuk hava dalgası nedeniyle uyarıda bulundu. Salı günü Trakya’da etkili olacak yağışlar çarşamba günü başta İstanbul olmak üzeren Marmara Bölgesi’nin tamamına yayılacak. Hava sıcaklıklarında da ani düşüş yaşanacak.

Türkiye’de pastırma sıcakları nedeniyle bugün birçok kentte hava sıcakları 20 derecenin üzerinde olacak.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre 'İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bölgemizi terk ederken önümüzdeki hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağını, sıcaklıkların yer yer 20 derecelerin üzerine bahar değerine (Pastırma ayazı) yükseleceği öngörülüyor' ifadelerine yer verildi.

Yeni soğuk hava dalgası salı günü başlayacak, çarşamba günü etkisini artıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin raporlarına göre salı günü soğuk hava dalgası Trakya üzerinden ülkeye girerek. Çarşamba günü başta Marmara Bölgesi olmak üzere Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde de yoğun yağış etkili olacak.

Hava sıcaklıklarında düşüş beklenirken, ani su baskınlarına karşı da vatandaşların dikkatli olması gerektiği açıklandı.

3 Kasım Pazartesi Hava Durumu 👇

4 Kasım Salı Hava Durumu 👇

5 Kasım Çarşamba Hava Durumu 👇

6 Kasım Perşembe Hava Durumu 👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
