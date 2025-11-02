2 Kasım Hava Durumu: Yeni Soğuk Hava Dalgası Geliyor!
Türkiye’de bugün pastırma sıcakları etkili oluyor. Yurt genelinde güneşli bir hava yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü salı gününden itibaren etkili olacak yeni soğuk hava dalgası nedeniyle uyarıda bulundu. Salı günü Trakya’da etkili olacak yağışlar çarşamba günü başta İstanbul olmak üzeren Marmara Bölgesi’nin tamamına yayılacak. Hava sıcaklıklarında da ani düşüş yaşanacak.
Türkiye’de pastırma sıcakları nedeniyle bugün birçok kentte hava sıcakları 20 derecenin üzerinde olacak.
Yeni soğuk hava dalgası salı günü başlayacak, çarşamba günü etkisini artıracak.
3 Kasım Pazartesi Hava Durumu 👇
4 Kasım Salı Hava Durumu 👇
5 Kasım Çarşamba Hava Durumu 👇
6 Kasım Perşembe Hava Durumu 👇
