onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da Maraton Zamanı: Birçok Yol Ulaşıma Kapandı

İstanbul’da Maraton Zamanı: Birçok Yol Ulaşıma Kapandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.11.2025 - 09:02

47. İstanbul Maratonu bugün 'Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu' sloganı ile düzenlenecek. İstanbul Maratonu nedeniyle bugün kent genelinde birçok yol ulaşıma kapatıldı ve valilik alternatif yollar belirledi. Ayrı akşam saatlerinde oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı nedeniyle kentte trafiğin artması bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Valiliği, İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılan yolları açıkladı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılan yolları açıkladı.

Bugün saat 03.00'ten maratonun bitimine kadar güney Zincirlikuyu ayrımı, kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası, Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek), Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 güney katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü üzerinden D-100 kuzey katılım, Mahiriz Caddesi Altunizade Köprüsü üzeri D-100 kuzey yola katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi ve Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevre Yolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatıldı.

Kapatılan yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni Havalimanı Caddesi, Eski Havalimanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve D-100 kara yolu kullanılabilecek.

Akşam Beşiktaş’ta derbi oynanacak.

Akşam Beşiktaş’ta derbi oynanacak.

İstanbul’da bu akşam bir spor organizasyonu da İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde düzenlenecek. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Derbi nedeniyle de ulaşımda sıkıntıların olabileceği belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın