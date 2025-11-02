İstanbul’da Maraton Zamanı: Birçok Yol Ulaşıma Kapandı
47. İstanbul Maratonu bugün 'Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu' sloganı ile düzenlenecek. İstanbul Maratonu nedeniyle bugün kent genelinde birçok yol ulaşıma kapatıldı ve valilik alternatif yollar belirledi. Ayrı akşam saatlerinde oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı nedeniyle kentte trafiğin artması bekleniyor.
İstanbul Valiliği, İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılan yolları açıkladı.
Akşam Beşiktaş’ta derbi oynanacak.
