onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Belarus'a Büyük Yaptırımlara Sebep Olan Operasyon İstihbarat Kurgusu Çıktı

Belarus'a Büyük Yaptırımlara Sebep Olan Operasyon İstihbarat Kurgusu Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2025 - 23:24

Belarus’ta dört yıl önce bomba ihbarı gerekçesiyle acil iniş yapan uçakta gözaltına alınan muhalif gazeteci Roman Protaseviç, Belarus istihbaratı için çalıştığını açıkladı. Rus medyasına konuşan Protaseviç, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun “Belarus istihbarat elemanı” olarak görev yaptığını söylediği ifadeleri doğruladı. Protaseviç, “Evet gerçekten öyle. Bunu onaylıyorum” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belarus hava sahasındaki uçak indirilmiş, "muhalif" gazeteci özel operasyonlar gözaltına alınmıştı.

Belarus hava sahasındaki uçak indirilmiş, "muhalif" gazeteci özel operasyonlar gözaltına alınmıştı.

Atina’dan Vilnius’a 23 Mayıs 2021’de 123 yolcusuyla sefer yapan Ryanair uçağı, Belarus hava sahasında yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk’e acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla güvenlik amacıyla uçağa bir “Mig-29” savaş uçağı eşlik etmişti.

Minsk’e inişin ardından yapılan kontrolde, Belarus’ta “terör eylemlerine katılmak” suçlamasıyla aranan ve muhalif “NEXTA” sosyal medya hesabının kurucusu Roman Protaseviç ile Rus vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı. Yapılan aramada bomba bulunmazken, ihbarın asılsız olduğu açıklanmıştı. “NEXTA” yapılanması daha sonra Belarus yönetimi tarafından “terör örgütü organı” ilan edilmişti.

Protaseviç bir süre sonra ev hapsine alınmış, güvenlik birimleriyle işbirliği yapmıştı. Minsk Bölge Mahkemesi tarafından 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Protaseviç, Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun 16 Mayıs 2023 tarihli af kararıyla serbest bırakılmıştı.

Belarus bu olay sonrasında ağır yaptırımlara maruz kaldı.

Belarus bu olay sonrasında ağır yaptırımlara maruz kaldı.

AB ve ABD'den çeşitli baskılara maruz kalan Belarus'a ağır ekonomik yaptırımlar uygulandı. Yıllardır demokrasi konusunda da kirli bir geçmişi olan Belarus, bu sebeple uluslararası kuruluşların yaptırım listelerinde hep Rusya ile birlikte anıldı.

Ve gerçek ortaya çıktı... Muhalif gazeteci, istihbarat elemanı çıktı; gözaltının da istihbarat operasyonu olduğu öğrenildi.

Ve gerçek ortaya çıktı... Muhalif gazeteci, istihbarat elemanı çıktı; gözaltının da istihbarat operasyonu olduğu öğrenildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, dün yaptığı açıklamada Litvanya ile yaşanan gerginliklere değinerek, “Protaseviç istihbaratımızın bir çalışanıydı.” ifadelerini kullandı. Lukaşenko, muhalif olarak tanınan Roman Protaseviç’in aslında yurt dışına kaçan muhalifler arasında gizli görev yürüttüğünü belirtti. O dönemde Protaseviç’in Yunanistan’daki görevinin ardından Litvanya’ya dönerken gözaltına alınmasının “göstermelik” olduğunu söyleyen Lukaşenko, “Bir muhalifi gözaltına almakla suçlandık ama o bize muhalefet değildi. Bir muhalifi gözaltına almadık. Ancak bu nedenle bize yaptırımlar uygulandı.” dedi.

Tüm bu olanları Protaseviç, “Evet gerçekten öyle. Bunu onaylıyorum” diyerek yanıtladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın