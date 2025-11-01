Belarus'a Büyük Yaptırımlara Sebep Olan Operasyon İstihbarat Kurgusu Çıktı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, dün yaptığı açıklamada Litvanya ile yaşanan gerginliklere değinerek, “Protaseviç istihbaratımızın bir çalışanıydı.” ifadelerini kullandı. Lukaşenko, muhalif olarak tanınan Roman Protaseviç’in aslında yurt dışına kaçan muhalifler arasında gizli görev yürüttüğünü belirtti. O dönemde Protaseviç’in Yunanistan’daki görevinin ardından Litvanya’ya dönerken gözaltına alınmasının “göstermelik” olduğunu söyleyen Lukaşenko, “Bir muhalifi gözaltına almakla suçlandık ama o bize muhalefet değildi. Bir muhalifi gözaltına almadık. Ancak bu nedenle bize yaptırımlar uygulandı.” dedi.

Tüm bu olanları Protaseviç, “Evet gerçekten öyle. Bunu onaylıyorum” diyerek yanıtladı.