Belarus'a Büyük Yaptırımlara Sebep Olan Operasyon İstihbarat Kurgusu Çıktı
Belarus’ta dört yıl önce bomba ihbarı gerekçesiyle acil iniş yapan uçakta gözaltına alınan muhalif gazeteci Roman Protaseviç, Belarus istihbaratı için çalıştığını açıkladı. Rus medyasına konuşan Protaseviç, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun “Belarus istihbarat elemanı” olarak görev yaptığını söylediği ifadeleri doğruladı. Protaseviç, “Evet gerçekten öyle. Bunu onaylıyorum” dedi.
Belarus hava sahasındaki uçak indirilmiş, "muhalif" gazeteci özel operasyonlar gözaltına alınmıştı.
Belarus bu olay sonrasında ağır yaptırımlara maruz kaldı.
Ve gerçek ortaya çıktı... Muhalif gazeteci, istihbarat elemanı çıktı; gözaltının da istihbarat operasyonu olduğu öğrenildi.
