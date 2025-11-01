onedio
Kamuya Esnek Çalışma Modeli Geliyor: Mevzuat Hazırlıkları Başladı

Kamuya Esnek Çalışma Modeli Geliyor: Mevzuat Hazırlıkları Başladı

01.11.2025 - 21:33

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan derlenen bilgilere göre, haziran 2025 itibarıyla kamuda toplam 5 milyon 289 bin 449 kişi çalışıyor. Bu çalışanların 3 milyon 474 bini kadrolu, 438 bini 618’i sözleşmeli, 1 milyon 225 bini ise işçi statüsünde görev yapıyor.

Programda, kamu personelinin verimliliğini artırmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve ilgili kurumların iş birliğiyle kamuda esnek çalışma modellerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Ayrıca görevde yükselmede liyakat esaslı uygulamaların geliştirilmesi ve yazılı ile sözlü sınavların işin gereğine göre ağırlıklandırılması planlanıyor.

Kaynak - AA

Sosyal güvenliğin esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak

Sosyal güvenliğin esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak

Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları, değişen işgücü piyasası koşulları ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyum sağlayacak şekilde güncellenecek.

Dijitalleşmeyle geleneksel işyeri anlayışının dışında ortaya çıkan çalışma biçimlerinin sosyal güvenlik sistemiyle uyumlu hale gelmesi için teknik ve hukuki altyapı güçlendirilecek. Bu çerçevede kısmi süreli çalışma, kısa çalışma, evden çalışma ve hibrit çalışma gibi esnek modellerin sosyal güvenlik sistemine entegrasyonu için gerekli adımlar atılacak ve uygulamalar geliştirilecek.

Kamu Personeli Bilgi Sistemi daha da geliştirilerek merkezi hale getirilecek.

Kamu Personeli Bilgi Sistemi daha da geliştirilerek merkezi hale getirilecek.

Kamuda insan kaynakları yönetimini güçlendirmek amacıyla, kamu personelinin güncel istihdam verilerinin merkezi bir sistemden erişilebilir hale getirilmesi çalışmaları Kamu Personeli Bilgi Sistemi (KPBS) kapsamında devam ediyor.

KPBS ile, kamu personelinin insan kaynakları politika süreçlerini etkileyebilecek durum ve hareket bilgilerinin aşamalı olarak sisteme aktarılması ve bu verilerin karar destek sistemi olarak raporlanabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

