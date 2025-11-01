Kamuya Esnek Çalışma Modeli Geliyor: Mevzuat Hazırlıkları Başladı

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan derlenen bilgilere göre, haziran 2025 itibarıyla kamuda toplam 5 milyon 289 bin 449 kişi çalışıyor. Bu çalışanların 3 milyon 474 bini kadrolu, 438 bini 618’i sözleşmeli, 1 milyon 225 bini ise işçi statüsünde görev yapıyor.

Programda, kamu personelinin verimliliğini artırmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve ilgili kurumların iş birliğiyle kamuda esnek çalışma modellerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Ayrıca görevde yükselmede liyakat esaslı uygulamaların geliştirilmesi ve yazılı ile sözlü sınavların işin gereğine göre ağırlıklandırılması planlanıyor.

Kaynak - AA