Anayasa Mahkemesi, Metin Feyzioğlu'na Yavşak Diyen Avukatın Cezalandırılmasına "İhlal" Dedi
Anayasa Mahkemesi, eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu hedef alan bir karikatürü “yavşak” ifadesiyle paylaşan avukatın ceza almasını, ifade özgürlüğüne aykırı buldu. Mahkeme, rahatsız edici veya kışkırtıcı nitelikteki ifadelerin de koruma kapsamında olduğunu vurguladı. Karar, sosyal medyada veya kamuoyunda tartışmalı yorum yapan kişiler açısından önemli bir emsal niteliği taşıyor.
Kısa Dalga'nın özel haberinde Anayasa Mahkemesi'nin kararındaki detaylar paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metin Feyzioğlu2nun şikayeti üzerine Asliye Ceza Mahkemesi ve İstinaf cezaya karar kıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AYM: "Kullanılan dil rahatsız edici olabilir, ancak bu tür ifadeler de koruma altındadır.”
Kararda “yavşak” kelimesine takılıp paylaşımın bağlamını, mizahi yönünü ve tarafların konumlarını dikkate almadığı vurgulandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın