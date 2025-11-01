Anayasa Mahkemesi, Metin Feyzioğlu'na Yavşak Diyen Avukatın Cezalandırılmasına "İhlal" Dedi

Avukat Kuş, verilen cezaya itiraz ederek Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, 3 Temmuz 2025 tarihli kararında başvuruyu haklı bularak ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Kararda, karikatürün “mizahın, abartının ve eleştirinin iç içe geçtiği bir ifade biçimi” olduğu vurgulandı:

“İfade sahibinin mesajını hem metinle hem de görsellikle aktaran karikatür, demokratik toplumun temel değerlerinden biri olan ifade özgürlüğü kapsamındadır. Kullanılan dil rahatsız edici olabilir, ancak bu tür ifadeler de koruma altındadır.”

AYM, karikatürün paylaşıldığı dönemde kamuoyunu ilgilendiren bir tartışmanın sürdüğünü hatırlattı. Feyzioğlu’nun TBB Başkanı olarak ülke çapında tanınan bir kişi olduğunu belirten Mahkeme, “Tanınmış kişilere yönelik rahatsız edici eleştirilerin cezalandırılması, toplumdaki farklı seslerin susturulmasına yol açabilir” ifadeleriyle, bu tür kişiler için daha geniş bir eleştiri sınırının geçerli olduğunu kaydetti.