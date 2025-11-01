Merkez Bankası Döviz Listesini Güncelledi: Yeni Para Birimi Eklendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satım döviz listesini güncelledi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Güncellemenin ardından Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Döviz listesine yeni para birimi eklendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkez Bankası döviz listesinde hangi para birimleri var?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
yeni zelanda doları bile yok bankalarda sadece denizbankta var internet bankacılığı üzerinden alınabiliyor
Güney Afrika randını da ekleyin hacı. 2,42 TL'ymiş şu an.
Papua Yeni Gine Kinası eklenmeli asıl! 1 Papua Yeni Gine Kinası = 9,99 Türk Lirası