onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Merkez Bankası Döviz Listesini Güncelledi: Yeni Para Birimi Eklendi

Merkez Bankası Döviz Listesini Güncelledi: Yeni Para Birimi Eklendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.11.2025 - 15:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satım döviz listesini güncelledi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Güncellemenin ardından Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Döviz listesine yeni para birimi eklendi.

Döviz listesine yeni para birimi eklendi.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2008-32/34 Sayılı Tebliğine ilişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genelgesi’nde değişiklik yapılmasına dair genelge, Resmi Gazete’de yayınlandı. 

Yayınlanan karara göre Merkez Bankası döviz alım satım listesi güncellenmiş oldu. Güncellemeyle birlikte yeni para birimi listeye eklenmiş oldu. Kazakistan tengesi (KZT), döviz listesinde yerini oldu. KZT'nin eklenmesiyle alım satıma konu ettiği para birimi 23'e yükseldi.

Merkez Bankası döviz listesinde hangi para birimleri var?

Merkez Bankası döviz listesinde hangi para birimleri var?

ABD doları, Avustralya doları, Azerbaycan yeni manatı, Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, Bulgar levası, Çin yuanı, Danimarka kronu, avro, Güney Kore wonu, İngiliz sterlini, İsveç kronu, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, Katar riyali, Kazakistan tengesi, Kuveyt dinarı, Norveç kronu, Pakistan rupisi, Rumen leyi, Rus rublesi ve Suudi Arabistan riyali Merkez Bankası'nın döviz listesinde yer alıyor.

Kazakistan Tengesi (TZT) nedir?

Kazakistan'ın resmi para birimidir. Kazakistan tenge'si üst üste 3 yıl boyunca dünyanın en güzel banknotu olarak seçildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Deniz Baykal Zihniyetli

yeni zelanda doları bile yok bankalarda sadece denizbankta var internet bankacılığı üzerinden alınabiliyor

Bozkurt

Güney Afrika randını da ekleyin hacı. 2,42 TL'ymiş şu an.

onur.ozdemir

Papua Yeni Gine Kinası eklenmeli asıl! 1 Papua Yeni Gine Kinası = 9,99 Türk Lirası