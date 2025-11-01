Tüm Zamanların En Küçük ve En Ucuz Otomobili Tanıtıldı

Japon otomobil devi Honda, yeni elektrikli aracını tanıttı. Super-One adı verilen bu model en küçük ve en ucuz elektrik otomobil olarak duyuruldu. Honda'dan yapılan resmi açıklamada otomobilin 'muhteşem konsept'e sahip olduğu dile getirildi. Super-One aracın, müşteriler için araç içi deneyimi daha keyifli hale getiren çeşitli özelliklerle donatıldığı vurgulandı.

Aracın çevre performansının mükemmel olduğu dile getirilirken günlük kullanımda kolaylık sunacağı ifade edildi.