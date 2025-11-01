onedio
Tüm Zamanların En Küçük ve En Ucuz Otomobili Tanıtıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.11.2025 - 14:30

Japon otomobil devi bir ilke imza attı. Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından biri olan Honda, tüm zamanların en küçük ve en ekonomik elektrikli otomobilini duyurdu. Super-One adı verilen otomobil modelinin tanıtımı yapıldı. Otomobilin 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

En ucuz ve en küçük elektrikli otomobil.

Japon otomobil devi Honda, yeni elektrikli aracını tanıttı. Super-One adı verilen bu model en küçük ve en ucuz elektrik otomobil olarak duyuruldu. Honda'dan yapılan resmi açıklamada otomobilin 'muhteşem konsept'e sahip olduğu dile getirildi. Super-One aracın, müşteriler için araç içi deneyimi daha keyifli hale getiren çeşitli özelliklerle donatıldığı vurgulandı.

Aracın çevre performansının mükemmel olduğu dile getirilirken günlük kullanımda kolaylık sunacağı ifade edildi.

2026 yılında piyasaya sürülecek.

Honda, Super-One modelini 2026'dan itibaren Japonya'da piyasaya sürmeyi planlıyor. Modele özel olarak 'Boost Modu' geliştirildi. Boost Modu, güç ünitesinin performans potansiyelini tam olarak ortaya çıkararak güçlü ve keskin bir hızlanma elde etmesini sağlamak için güç çıkışını artırıyor.

