İlköğretime Yeni Ders Ekleniyor: MEB Harekete Geçti

İlköğretime Yeni Ders Ekleniyor: MEB Harekete Geçti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.11.2025 - 14:58

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), erken yaşlarda tüketici hakları konusunda bilinçlendirilmesi için harekete geçti. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere ilköğretim müfredatına yeni ders eklenecek. Öte yandan çocukların beceri sahibi, üretken ve sosyal olmalarının sağlanması için kaliteli, ücretsiz ve okul öncesi eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanması hedefleniyor.

Okullara yeni ders geliyor.

Okullara yeni ders geliyor.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nı derledi. Programda okul müfredatlarında yeniliğe gideceği ortaya çıktı. Programda yer alan bilgilere ilköğretim müfredatına yeni ders eklenecek. Öğrencilerin erken yaşlarda tüketici hakları konusunda bilinçlendirilmesi için bilinçli tüketici dersi konulacak. Öğretim programlarında bilinçli tüketime yönelik içerikler seçmeli ders olarak yer alacak.

Öğrenciler tüketici hakları konusunda bilinçlendirilecek.

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için imkan artırılacak.

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için imkan artırılacak.

Okuldan kopma riski bulunan öğrencilere yönelik önleyici mekanizmalar güncellenecek. Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin eğitimi için imkanlar artırılacak. Özel eğitim okullarının ve özel eğitim ortamlarının fiziki altyapısı güçlendirilecek.

Programda yer alan bilgilere göre uzaktan eğitim altyapısı iyileştirilecek. Yabancı dil öğretimine yönelik dijital içerikler platform üzerinden kullanıma sunulacak. Okullarda bilim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile sosyal etkinliklerin artırılması hedefleniyor.Bağımlılıkla mücadele için çeşitli kurum ve kuruluşlar işbirliğiyle tiyatro, resim, kısa film gibi yarışmalar ile münazara etkinlikleri yapılacak.

