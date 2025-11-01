İlköğretime Yeni Ders Ekleniyor: MEB Harekete Geçti
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), erken yaşlarda tüketici hakları konusunda bilinçlendirilmesi için harekete geçti. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere ilköğretim müfredatına yeni ders eklenecek. Öte yandan çocukların beceri sahibi, üretken ve sosyal olmalarının sağlanması için kaliteli, ücretsiz ve okul öncesi eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanması hedefleniyor.
Okullara yeni ders geliyor.
Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için imkan artırılacak.
