İlköğretime Yeni Ders Ekleniyor: MEB Harekete Geçti

Okuldan kopma riski bulunan öğrencilere yönelik önleyici mekanizmalar güncellenecek. Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin eğitimi için imkanlar artırılacak. Özel eğitim okullarının ve özel eğitim ortamlarının fiziki altyapısı güçlendirilecek.

Programda yer alan bilgilere göre uzaktan eğitim altyapısı iyileştirilecek. Yabancı dil öğretimine yönelik dijital içerikler platform üzerinden kullanıma sunulacak. Okullarda bilim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile sosyal etkinliklerin artırılması hedefleniyor.Bağımlılıkla mücadele için çeşitli kurum ve kuruluşlar işbirliğiyle tiyatro, resim, kısa film gibi yarışmalar ile münazara etkinlikleri yapılacak.