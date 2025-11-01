onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan DEM Parti Açıklaması

Dilara Şimşek
01.11.2025 - 15:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmeye dair de konuştu. Cumhurbaşkanı, “Önümüzdeki günlerde yansımalarını göreceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhur İttfakı’nda çatlak mı var?” iddialarına sert yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti ile görüşmesine dair konuştu.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemi değerlendirdi. Erdoğan’ın konuşmasının satır başlarından birini de DEM Parti oluşturdu. Geçen günlerde DEM Parti heyetiyle görüşen Erdoğan, bu görüşmeye dair ilk kez konuştu. Erdoğan, “DEM parti heyetini kabul ettik, kendileriyle yapıcı geleceğe dair umut verici görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin yansımasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ödenen bedellerin boşa gitmediği, barışın güvenliğin kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi başlatacağız. Buna sonuna kadar kararlıyız” dedi.

Cumhur İttfakı’nda kriz mi var? Erdoğan’dan sert yanıt geldi.

MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anıtkabir'deki törene ve 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması “Cumhur İttifakı’nda çatlak var” yorumlarını doğurdu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iddialara sert yanıt verdi: 

“Hedefe yaklaştıkça yükümüz ağırlaşıyor, süreci kundaklama çabaları yoğunlaşıyor. Bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız verdiler. Milletimizi tedirgin etmek, kamuoyunu manipüle etmek, şehit yakınlarımızı huzursuz etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini bozmak. Fakat bunu muvaffak olamayacaklar. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız.'

