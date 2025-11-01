Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan DEM Parti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmeye dair de konuştu. Cumhurbaşkanı, “Önümüzdeki günlerde yansımalarını göreceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhur İttfakı’nda çatlak mı var?” iddialarına sert yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti ile görüşmesine dair konuştu.
Cumhur İttfakı’nda kriz mi var? Erdoğan’dan sert yanıt geldi.
