Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan DEM Parti Açıklaması

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemi değerlendirdi. Erdoğan’ın konuşmasının satır başlarından birini de DEM Parti oluşturdu. Geçen günlerde DEM Parti heyetiyle görüşen Erdoğan, bu görüşmeye dair ilk kez konuştu. Erdoğan, “DEM parti heyetini kabul ettik, kendileriyle yapıcı geleceğe dair umut verici görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin yansımasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ödenen bedellerin boşa gitmediği, barışın güvenliğin kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi başlatacağız. Buna sonuna kadar kararlıyız” dedi.