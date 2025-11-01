Thodex Kurucusu Fatih Özer Cezaevinde Ölü Bulundu
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında ölü bulundu.
Hakkında 11 bin yıl hapis istenmişti! Thodex kurucusu Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu.
Fatih Özer böyle görüntülenmişti:
