Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Engin Çağlar Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Hayatını Kaybetti

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Engin Çağlar Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Hayatını Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.11.2025 - 11:29

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Engin Çağlar'dan acı haber geldi. Engin Çağlar, Şişli'de karşıdan karşıya geçmek isterken motosikletlinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti.

Türk sinemasının 1960’lı ve 1970’li yıllarına damga vuran unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar'dan acı haber geldi. 85 yaşındaki usta aktör hayatını kaybetti. 

Çağlar'a İstanbul Şişli'de karşıdan karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı. Hızla gelen motosikletlinin çarpması sonucu Çağlar'ın bilinci kapandı. Engin Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı kamerada👇🏻

Engin Çağlar'ın biyografisine ulaşmak için tıklayın👇🏻

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
