onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Engin Çağlar Kimdir, Kaç Yaşında? Yeşilçam Efsanesi Engin Çağlar Neden Öldü?

Engin Çağlar Kimdir, Kaç Yaşında? Yeşilçam Efsanesi Engin Çağlar Neden Öldü?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.11.2025 - 11:29

Türk sinemasının efsane isimlerinden Engin Çağlar’ın vefat haberi sevenlerini derinden üzdü. 1960’lı ve 1970’li yıllarda Yeşilçam’ın en popüler erkek oyuncularından biri olan Çağlar, 'Tatlı Dillim', 'Aşka Susayanlar' ve 'Yalnız Adam' gibi filmlerle hafızalara kazındı. Film-San Vakfı, yaptığı açıklamayla usta sanatçının hayatını kaybettiğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Engin Çağlar Kimdir?

Engin Çağlar Kimdir?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940’lı yıllarda İstanbul’da doğdu. Robert Kolej’de eğitim gördü, ardından üniversite öğrenimini Almanya’da tamamladı. Gençlik yıllarında Galatasaray’da kısa süre futbol oynadı. Askerliğini denizci olarak yapan Çağlar, Kıbrıs’ta da görev aldı.

Sinemaya 1968 yılında Bilge Olgaç’ın Öksüz filmiyle adım attı. 1969’da Hülya Koçyiğit ile birlikte rol aldığı Kınalı Yapıncak filmiyle geniş kitleler tarafından tanındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi dönemin en ünlü isimleriyle başrolleri paylaştı. Hem beyefendi duruşu hem de karizmatik tarzıyla Yeşilçam’ın 'klasik jön' figürlerinden biri haline geldi.

Engin Çağlar Kaç Yaşında?

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Engin Çağlar, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Engin Çağlar Nereli?

Engin Çağlar, İstanbul doğumluydu. Annesi Üsküp, babası ise Azak Denizi kıyısındaki küçük bir kasabadan gelmişti.

Engin Çağlar Evli mi? Kiminle Evli?

Engin Çağlar, 1972 yılından beri eski Türkiye Güzellik Kraliçesi Filiz Vural ile evlidir. Uzun yıllardır örnek bir evlilik sürdüren çiftin Çağlan ve Eser adında iki çocuğu bulunuyor.

Engin Çağlar Neden Öldü? Hastalığı Neydi?

Engin Çağlar Neden Öldü? Hastalığı Neydi?

Türk sinemasının efsane ismi Engin Çağlar, İstanbul’un Şişli ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Usta sanatçı, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Engin Çağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vefat haberini doğruladı: 

'Türk Sineması’nın ve Yeşilçam’ın değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.'

Engin Çağlar Oynadığı Dizi ve Filmler

Engin Çağlar Oynadığı Dizi ve Filmler

  • Kadın Değil Baş Belası (1968)

  • Öksüz (1968)

  • Bana Derler Fosforlu (1969)

  • Çingene Aşkı Paprika (1969)

  • Hüzünlü Aşk (1969)

  • Kınalı Yapıncak (1969)

  • Allah Aşkı Yarattı (1969)

  • Günah Bende mi? (1969)

  • Ninno (1969)

  • Ömür Boyu (1969)

  • Vatansızlar (1969)

  • Yalnız Adam (1969)

  • Yaşamak Ne Güzel Şey (1969)

  • Babaların Günahı (1970)

  • Civan Ali (1970)

  • Kafkas Şahini (1970)

  • Paralı Askerler (1970)

  • Son Günah (1970)

  • Yaban Gülü (1970)

  • Afacan (1970)

  • Deliormanlı (1970)

  • Hippi Perihan (1970)

  • İntikam Derler Adıma (1970)

  • Kanlı Kader (1970)

  • Komando Memet (1970)

  • On Kadına Bir Erkek (1970)

  • Feride (1971)

  • Afacan Küçük Serseri (1971)

  • Beyaz Kelebekler (1971)

  • Makber (1971)

  • Rüzgâr Murat (1971)

  • Bir Garip Yolcu (1972)

  • Rüyalar Gerçek Olsa (1972)

  • Damdaki Kemancı (1972)

  • Karmen (1972)

  • Satılık Kadın (1972)

  • Sen Alın Yazımsın (1972)

  • Süreyya (1972)

  • Dağdan İnme (1973)

  • İntizar (1973)

  • Almanya’da Bir Türk Kızı (1974)

  • Çam Sakızı (1974)

  • Hasret (1974)

  • Talihsiz Yavrum (1974)

  • Ümmiye / Sevdiğim Sensin (1981)

  • Çile Dünyası (1983)

  • İlişki (1983)

  • Hüzün (1984)

  • Şaşkın Gelin (1984)

  • Yetim (1985)

  • Dağlı Güvercin (1986)

  • Gariplerin Şarkısı (1986)

  • Yuvaya Dönüş (1986)

  • Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan (1988)

  • El Kızı (1989)

  • Ağlama Sevgilim (1993)

  • Anne ve Kızı (1993)

  • Seni Kaybedersem (1993)

  • Minnet Borcu (1994)

  • Bir Şenliktir Yaşamak (1996)

  • Ana Kuzusu (1997)

  • Yasemin (1997)

  • Mualla (1998)

  • Süper Kurşunsuz (2000)

  • Cinayetin Sırrı (2001)

  • Günah (2001)

  • Dilan (2003)

  • Yeşilçam Denizi (2003)

  • Büyük Buluşma (2004)

  • Kılıbıklar Mahallesi (2006)

  • Hicran Sokağı (2007)

  • Kırmızı Işık (2008)

  • Geniş Aile (2009)

  • IV. Osman (2009)

  • Gül ve Peri (2010)

  • Gece Yolcuları: Recep ile Selena (2012)

  • Bitmeyen Aşk (2015)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın