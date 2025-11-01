Engin Çağlar Kimdir, Kaç Yaşında? Yeşilçam Efsanesi Engin Çağlar Neden Öldü?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940’lı yıllarda İstanbul’da doğdu. Robert Kolej’de eğitim gördü, ardından üniversite öğrenimini Almanya’da tamamladı. Gençlik yıllarında Galatasaray’da kısa süre futbol oynadı. Askerliğini denizci olarak yapan Çağlar, Kıbrıs’ta da görev aldı.

Sinemaya 1968 yılında Bilge Olgaç’ın Öksüz filmiyle adım attı. 1969’da Hülya Koçyiğit ile birlikte rol aldığı Kınalı Yapıncak filmiyle geniş kitleler tarafından tanındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi dönemin en ünlü isimleriyle başrolleri paylaştı. Hem beyefendi duruşu hem de karizmatik tarzıyla Yeşilçam’ın 'klasik jön' figürlerinden biri haline geldi.

Engin Çağlar Kaç Yaşında?

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Engin Çağlar, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Engin Çağlar Nereli?

Engin Çağlar, İstanbul doğumluydu. Annesi Üsküp, babası ise Azak Denizi kıyısındaki küçük bir kasabadan gelmişti.

Engin Çağlar Evli mi? Kiminle Evli?

Engin Çağlar, 1972 yılından beri eski Türkiye Güzellik Kraliçesi Filiz Vural ile evlidir. Uzun yıllardır örnek bir evlilik sürdüren çiftin Çağlan ve Eser adında iki çocuğu bulunuyor.