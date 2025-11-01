Fatih Faruk Özer Kimdir, Kaç Yaşında? Thodex'in Kurucusu Fatih Faruk Özer Neden Öldü?

Thodex’in kurucusu Fatih Faruk Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik odasında asılı halde ölü bulundu. Sabah saatlerinde yapılan kontrolde banyoda hareketsiz şekilde bulunduğu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

İlk belirlemelere göre Özer’in intihar ettiği üzerinde duruluyor. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Henüz resmi rapor yayımlanmadı.