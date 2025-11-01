onedio
article/share
Fatih Faruk Özer Kimdir, Kaç Yaşında? Thodex'in Kurucusu Fatih Faruk Özer Neden Öldü?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.11.2025 - 12:03

Thodex davasının kilit ismi Fatih Faruk Özer, Türkiye’de son yılların en büyük finansal dolandırıcılık skandalının baş aktörüydü. 2021 yılında yurt dışına kaçtıktan sonra Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye iade edilmişti. Uzun süredir cezaevinde tutulan Özer, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ndeki odasında asılı halde ölü bulundu.

Fatih Faruk Özer Kimdir?

Fatih Faruk Özer, 1994 yılında Kocaeli’de doğdu. Genç yaşta teknolojiye ve kripto paralara ilgi duymaya başladı. 2017 yılında Thodex isimli kripto para borsasını kurarak kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

Thodex, 2021 yılına gelindiğinde yaklaşık 390 bin üyeye sahipti. Ancak bu büyüme, ilerleyen dönemde büyük bir dolandırıcılık skandalına dönüştü. Şirketin ani şekilde faaliyetlerini durdurmasıyla birlikte binlerce kişi mağdur oldu ve milyarlarca liralık kayıp yaşandı.

Fatih Faruk Özer Kaç Yaşındaydı?

Thodex’in kurucusu Fatih Faruk Özer, 1994 doğumluydu ve vefat ettiğinde 31 yaşındaydı.

Fatih Faruk Özer Neden Öldü?

Thodex’in kurucusu Fatih Faruk Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik odasında asılı halde ölü bulundu. Sabah saatlerinde yapılan kontrolde banyoda hareketsiz şekilde bulunduğu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

İlk belirlemelere göre Özer’in intihar ettiği üzerinde duruluyor. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Henüz resmi rapor yayımlanmadı.

Fatih Faruk Özer Neden Tutuklanmıştı?

Thodex’in çöküşü sonrasında Özer’in, 390 bin kişiden 2 milyar dolar topladığı iddia edildi. Şirketin faaliyetlerini durdurmasının ardından Nisan 2021’de yurt dışına kaçan Özer hakkında Interpol kırmızı bülten çıkartıldı.

30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanan Özer, 20 Nisan 2023’te Türkiye’ye iade edildi. Hakkında “örgüt kurma ve yönetme”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 11 bin yılı aşkın hapis cezası istendi.

İki yıl boyunca tutuklu kalan Özer, örgüt kurma suçundan tahliye edilmiş, ancak dolandırıcılık suçundan hükümlü olarak cezaevinde kalmaya devam etmişti.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
