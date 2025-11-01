Fatih Faruk Özer Kimdir, Kaç Yaşında? Thodex'in Kurucusu Fatih Faruk Özer Neden Öldü?
Thodex davasının kilit ismi Fatih Faruk Özer, Türkiye’de son yılların en büyük finansal dolandırıcılık skandalının baş aktörüydü. 2021 yılında yurt dışına kaçtıktan sonra Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye iade edilmişti. Uzun süredir cezaevinde tutulan Özer, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ndeki odasında asılı halde ölü bulundu.
Fatih Faruk Özer Kimdir?
Fatih Faruk Özer Neden Öldü?
Fatih Faruk Özer Neden Tutuklanmıştı?
