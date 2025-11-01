onedio
article/comments
article/share
Kış Lastiği İçin Tarih Açıklandı: 15 Kasım'dan Sonra Değiştirmeyen Yola Devam Edemiyor

Kış Lastiği İçin Tarih Açıklandı: 15 Kasım'dan Sonra Değiştirmeyen Yola Devam Edemiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2025 - 17:54

Kış lastiği uygulaması, ticari araçlar için zorunlu, özel araçlar için ise güvenli seyahat açısından kritik önemde olup 15 Kasım’da başlayacak. Ticari araçlarda uygulama, 15 Nisan’a kadar 5 ay boyunca devam edecek. Önceden bu dönem 1 Aralık’tan takip eden yılın 1 Nisan’ına kadar uygulanıyordu.

15 Kasım'a kadar değişikliğe uymayan ticari araçları bir dizi önlem bekliyor.

Uygun lastiği olmayan yola devam edemeyecek.

Uygun lastiği olmayan yola devam edemeyecek.

Kış lastiği uygulaması, karlı ve zor hava koşullarında yolların kapanmasını önlemeyi ve sürücü ile yolcuların mağduriyetini azaltmayı hedefliyor. Ekipler, kış şartlarına hazırlıksız çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve uygun lastik takmayan araçların yola devam etmesine izin vermeyecek.

Sürücülerin lastiklerde raf ömrü detayına dikkat etmeleri gerekiyor.

Sürücülerin lastiklerde raf ömrü detayına dikkat etmeleri gerekiyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında ve ıslak, karlı veya çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine kıyasla daha iyi yol tutuşu ve artırılmış güvenlik sunuyor. Sürücüler lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeli; kullanılmamış olsa bile belirli bir raf ömrü bulunan lastikler, uzun süre bekletildiğinde özelliklerini kaybediyor ve balans sorunları yaratıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
eternal-

Daha 10 gün önce 26 bine almıştım şimdi 28 bin olmuş. Alacaksanız geciktirmeyin bence. Ülke fırsatçı kaynıyor aralık girdiği gibi zammı da saplayacaklar