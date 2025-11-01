Kış Lastiği İçin Tarih Açıklandı: 15 Kasım'dan Sonra Değiştirmeyen Yola Devam Edemiyor
Kış lastiği uygulaması, ticari araçlar için zorunlu, özel araçlar için ise güvenli seyahat açısından kritik önemde olup 15 Kasım’da başlayacak. Ticari araçlarda uygulama, 15 Nisan’a kadar 5 ay boyunca devam edecek. Önceden bu dönem 1 Aralık’tan takip eden yılın 1 Nisan’ına kadar uygulanıyordu.
15 Kasım'a kadar değişikliğe uymayan ticari araçları bir dizi önlem bekliyor.
Uygun lastiği olmayan yola devam edemeyecek.
Sürücülerin lastiklerde raf ömrü detayına dikkat etmeleri gerekiyor.
Daha 10 gün önce 26 bine almıştım şimdi 28 bin olmuş. Alacaksanız geciktirmeyin bence. Ülke fırsatçı kaynıyor aralık girdiği gibi zammı da saplayacaklar