Yargıda Çok Konuşulacak Dönem: Bazı Durumlarda Yapay Zeka'dan Destek Alınacak

Yapay zekanın sunduğu imkanlardan yararlanılarak karar destek sistemleri güçlendirilecek ve yapay zeka temelli öneri mekanizmaları geliştirilecek. Ayrıca, yargı alanında yapay zeka uygulamalarının etik ve hukuki sınırlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yürütülecek. Adli tıp hizmetlerinde de yapay zekanın daha etkin biçimde kullanılması hedefleniyor. Bunun yanında, bilişim teknolojileri aracılığıyla duruşmalara uzaktan katılım imkanı sağlayan sistemler yaygınlaştırılacak ve Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) altyapısı daha fazla bölgede kurulacak.