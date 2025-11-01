onedio
Yargıda Çok Konuşulacak Dönem: Bazı Durumlarda Yapay Zeka'dan Destek Alınacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
01.11.2025 - 19:04

Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, yargı süreçlerinin adil, hızlı, etkin ve öngörülebilir şekilde yürütülmesi ile adalete erişimin kolaylaştırılması 2026’da da temel hedef olacak. Bu doğrultuda, Adalet Bakanlığı tarafından uygulanacak politika ve tedbirlerle yargıda dijital dönüşüm hız kazanacak. Güncel teknolojilerle uyumlu, siber güvenliği güçlendirilmiş yeni UYAP yazılımının çalışmaları tamamlanacak.

SEGBİS ve "karar destek" sistemleri üzerine iyileştirmeler yapılacak.

Yapay zekanın sunduğu imkanlardan yararlanılarak karar destek sistemleri güçlendirilecek ve yapay zeka temelli öneri mekanizmaları geliştirilecek. Ayrıca, yargı alanında yapay zeka uygulamalarının etik ve hukuki sınırlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yürütülecek. Adli tıp hizmetlerinde de yapay zekanın daha etkin biçimde kullanılması hedefleniyor. Bunun yanında, bilişim teknolojileri aracılığıyla duruşmalara uzaktan katılım imkanı sağlayan sistemler yaygınlaştırılacak ve Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) altyapısı daha fazla bölgede kurulacak.

Yapay zekaya ek olarak yeni mahkemeler kurulabilir.

2026’da yargıda makul sürede yargılanma hakkını güçlendirmek amacıyla iş yükü analizleri yapılacak, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni mahkemeler kurulacak ve istinaf mahkemelerinin daire sayıları artırılacak. Bilirkişi sisteminin etkinliği için eğitimler düzenlenecek, performans kriterleri belirlenecek ve “özel hukuk tüzel kişisi bilirkişiliği” uygulaması yaygınlaştırılacak. Ayrıca, yargının iş yükünü azaltmak ve uyuşmazlıkları daha hızlı çözmek için alternatif çözüm yöntemleri geliştirilecek ve arabuluculuk uygulamasının etkinliği artırılacak.

