Milka'nın Bazı Çikolatalarında Alerji Unsurları Tespit Edildiği İçin Toplatılıyor

Milka'nın Bazı Çikolatalarında Alerji Unsurları Tespit Edildiği İçin Toplatılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
01.11.2025 - 18:12

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), bazı Milka çikolatalarının alerji riski taşıyabileceğini belirterek acil uyarı yayımladı. Kurum, TJ Morris tarafından satışa sunulan üç Milka ürününün ambalajında İngilizce alerjen bilgisi bulunmadığı gerekçesiyle raflardan kaldırıldığını açıkladı.

Toplatılan çikolatalar arasında en sevilen ürünlerden biri de yer aldı.

FSA, etkilenen ürünlerin Home Bargains mağazalarında satışa sunulduğunu ve geri çağrıldığını açıkladı. Geri çağrılan çikolatalar şunlar: Milka Hazelnut (Fındıklı), Milka Whole Nut (Tam Fındıklı) ve Milka Oreo Brownie. Bu ürünlerin süt ve süt türevleri, fındık, soya ve buğday (glüten) içermesi nedeniyle, söz konusu maddelere alerjisi veya intoleransı olan kişiler için ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirtildi.

"İade edebilirsiniz" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Bu ürünleri satın alan ve süt, fındık, soya ya da glüten alerjisi bulunan kişiler kesinlikle tüketmemelidir. Ürünler, tam para iadesi için satın alındığı mağazaya iade edilebilir” ifadelerine yer verildi. Gıda Standartları Ajansı, alerjen uyarılarının hayati öneme sahip olduğunu vurgularken, “Bazı durumlarda ürünlerde satılmaması gereken hatalar olabilir. Bu durumda ürün ‘raflardan kaldırılır’ veya ‘geri çağrılır’. Alerji etiketi eksikse, bu durum ciddi sağlık riskine yol açabilir” dedi. Kurum, benzer durumlarda tüketicileri korumak amacıyla hızlı biçimde “Alerji Uyarısı” yayımladığını belirtti.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
