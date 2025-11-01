Milka'nın Bazı Çikolatalarında Alerji Unsurları Tespit Edildiği İçin Toplatılıyor

FSA, etkilenen ürünlerin Home Bargains mağazalarında satışa sunulduğunu ve geri çağrıldığını açıkladı. Geri çağrılan çikolatalar şunlar: Milka Hazelnut (Fındıklı), Milka Whole Nut (Tam Fındıklı) ve Milka Oreo Brownie. Bu ürünlerin süt ve süt türevleri, fındık, soya ve buğday (glüten) içermesi nedeniyle, söz konusu maddelere alerjisi veya intoleransı olan kişiler için ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirtildi.