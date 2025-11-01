onedio
Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı Öncesi Koreografi Hazırlığındaki Beşiktaş Taraftarı Arasında Çatışma Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2025 - 22:32

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Dolmabahçe’deki Tüpraş Stadyumu çevresinde silah sesleri paniğe yol açtı. Güney tribünü altında yaşanan olayda bir taraftarın yaralandığı öne sürüldü.

Stadyuma koreografi için gelen taraftarların çatıştığı iddia edildi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbi öncesinde Tüpraş Stadı çevresinde gerginlik yaşandı. Koreografi hazırlıkları için stadyumda bir araya gelen Beşiktaşlı taraftar grupları arasında, yer ve bilet meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sırasında bir kişi ağır yaralandı, üç kişi olay yerinden kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
