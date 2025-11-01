Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı Öncesi Koreografi Hazırlığındaki Beşiktaş Taraftarı Arasında Çatışma Çıktı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbi öncesinde Tüpraş Stadı çevresinde gerginlik yaşandı. Koreografi hazırlıkları için stadyumda bir araya gelen Beşiktaşlı taraftar grupları arasında, yer ve bilet meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sırasında bir kişi ağır yaralandı, üç kişi olay yerinden kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.