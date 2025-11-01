Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı Öncesi Koreografi Hazırlığındaki Beşiktaş Taraftarı Arasında Çatışma Çıktı
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Dolmabahçe’deki Tüpraş Stadyumu çevresinde silah sesleri paniğe yol açtı. Güney tribünü altında yaşanan olayda bir taraftarın yaralandığı öne sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stadyuma koreografi için gelen taraftarların çatıştığı iddia edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın