Galatasaray-Trabzonspor Maçında Uğurcan Çakır'a Trabzonsporluların Tepkisi Vardı

Uğurcan Çakır transferi bu sezonun en çok konuşulan hamlesiydi. Trabzonspor kaptanı olarak Galatasaray'a transferi Karadeniz ekibinin taraftarlarının tepkisine neden olmuştu.

Yüksek rakamlı bonservis de Trabzonspor taraftarını sakinleştirmemiş, özellikle Uğurcan Çakır'a tepkiler dinmemişti. Transferin ardından bugün ilk kez iki taraf rakip olarak karşı karşıya geldi. Bu ilk karşılaşmada Trabzonsporlu taraftarın 'paralı' protestosu dikkat çekti.