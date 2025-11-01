onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
, Trabzonspor
Galatasaray-Trabzonspor Maçında Uğurcan Çakır'a Trabzonsporluların Tepkisi Vardı

Galatasaray-Trabzonspor Maçında Uğurcan Çakır'a Trabzonsporluların Tepkisi Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2025 - 22:10

Uğurcan Çakır transferi bu sezonun en çok konuşulan hamlesiydi. Trabzonspor kaptanı olarak Galatasaray'a transferi Karadeniz ekibinin taraftarlarının tepkisine neden olmuştu. 

Yüksek rakamlı bonservis de Trabzonspor taraftarını sakinleştirmemiş, özellikle Uğurcan Çakır'a tepkiler dinmemişti. Transferin ardından bugün ilk kez iki taraf rakip olarak karşı karşıya geldi. Bu ilk karşılaşmada Trabzonsporlu taraftarın 'paralı' protestosu dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Resmini paraya bastılar.

Resmini paraya bastılar.

Galatasaray maçında deplasman tribününde yer alan Trabzonsporlu taraftarlar, eski kaleci Uğurcan Çakır’a yönelik küfürlü tepkiler gösterdi.

Uğurcan sahaya çıktığında tribünden yoğun küfürlü tezahüratlar yükseldi. Bu duruma karşılık Galatasaray taraftarları, kaleciyi alkışlayarak destek verdi.

Ayrıca bazı Trabzonspor taraftarlarının elinde Uğurcan Çakır fotoğraflı dolarlar taşıması sosyal medyada gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın