İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün Hesap Hareketlerini Paylaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.10.2025 - 23:29

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, devam eden bahis soruşturmasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, ismi dosyada geçen hakem Zorbay Küçük’ün suçsuz bulunması halinde yeniden Süper Lig’de görev alabileceğini söyledi. Başkan ayrıca, Zorbay Küçük’e ait bahis hesabındaki para miktarı ile hesap hareketlerini de kamuoyuyla paylaştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalında adı geçen Zorbay Küçük'ün durumuna değindi.

Zorbay Küçük'ün durumu hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, “Zorbay Küçük'ün soruşturması devam ediyor. Ben de Zorbay Küçük ile görüştüm. Bizim aldığımız veriler bunu gösteriyordu, tekrar teyit alın dedim. Oynandığı söylendi. Hakem arkadaşımız, oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Sormamız gereken yerlere sorduk. Onun cevabını bekliyoruz. Suçlu olan biri gidip savcılığa itirazda bulunmaz.” dedi.

Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'e ait olduğu söylenen hesabın hareketlerini kamuoyu ile paylaştı:

'Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum.'

"Hakemliğe dönebilir"

Sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, “Zorbay Küçük aklandığı takdirde tabii ki görevine geri dönebilir. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var, kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var.” ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
