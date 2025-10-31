İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün Hesap Hareketlerini Paylaştı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, devam eden bahis soruşturmasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, ismi dosyada geçen hakem Zorbay Küçük’ün suçsuz bulunması halinde yeniden Süper Lig’de görev alabileceğini söyledi. Başkan ayrıca, Zorbay Küçük’e ait bahis hesabındaki para miktarı ile hesap hareketlerini de kamuoyuyla paylaştı.
İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalında adı geçen Zorbay Küçük'ün durumuna değindi.
Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'e ait olduğu söylenen hesabın hareketlerini kamuoyu ile paylaştı:
"Hakemliğe dönebilir"
