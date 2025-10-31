Beşiktaş'a Yıldız Adayı Olarak Gelen Orkan Çınar'ın Dönerci Olduğu Ortaya Çıktı
2017 yılında Beşiktaş’a büyük umutlarla transfer edilen Orkan Çınar’ın yeni mesleği dikkat çekti. 29 yaşındaki Çınar’ın ağabeyiyle birlikte dönerci açıp işletmeye başladığı ortaya çıktı. Şenol Güneş döneminde Şampiyonlar Ligi’nde de forma giyen Çınar’ın kariyerindeki bu düşüş şaşkınlık yarattı.
Şampiyonlar Ligi'nden dönerci dükkanına...
Orkan bugünlerde futboldan uzak ve kulüpsüz.
