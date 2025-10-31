onedio
Beşiktaş'a Yıldız Adayı Olarak Gelen Orkan Çınar'ın Dönerci Olduğu Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.10.2025 - 19:38

2017 yılında Beşiktaş’a büyük umutlarla transfer edilen Orkan Çınar’ın yeni mesleği dikkat çekti. 29 yaşındaki Çınar’ın ağabeyiyle birlikte dönerci açıp işletmeye başladığı ortaya çıktı. Şenol Güneş döneminde Şampiyonlar Ligi’nde de forma giyen Çınar’ın kariyerindeki bu düşüş şaşkınlık yarattı.

Şampiyonlar Ligi'nden dönerci dükkanına...

Orkan Çınar’ın son durumu şaşkınlık yarattı. Bursa İnegöl’de ağabeyiyle birlikte dönerci işletmeye başlayan eski Beşiktaşlı futbolcunun futboldan uzaklaşması siyah-beyazlı taraftarları şaşırttı. 2017’de Beşiktaş’a transfer olan Çınar, o dönem sınırlı forma şansı bulsa da Şenol Güneş döneminde Şampiyonlar Ligi’nde görev yapmıştı.

Orkan bugünlerde futboldan uzak ve kulüpsüz.

29 yaşındaki Orkan Çınar, son olarak Adanaspor forması giydi ve şu an herhangi bir profesyonel takımda oynamıyor ve ağabeyiyle birlikte Bursa İnegöl’de dönerci açtı. Dükkanında çekilen fotoğraf sosyal medyada paylaşılınca, eski futbolcunun yeni mesleği futbolseverleri şaşırttı.

