Beşiktaş'a Yıldız Adayı Olarak Gelen Orkan Çınar'ın Dönerci Olduğu Ortaya Çıktı

29 yaşındaki Orkan Çınar, son olarak Adanaspor forması giydi ve şu an herhangi bir profesyonel takımda oynamıyor ve ağabeyiyle birlikte Bursa İnegöl’de dönerci açtı. Dükkanında çekilen fotoğraf sosyal medyada paylaşılınca, eski futbolcunun yeni mesleği futbolseverleri şaşırttı.