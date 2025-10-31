onedio
Özgür Özel’in Gündeme Getirdiği “5,5 Milyonluk Bahis” İddiası Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
31.10.2025 - 15:39 Son Güncelleme: 31.10.2025 - 16:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde “Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış” şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve kişileri araştırmak üzere re’sen soruşturma başlattı.

5.5 milyonluk bahis iddiasına soruşturma başlatıldı.

Esenyurt mitinginde Göztepe maçında Göztepeli futbolcuya gösterilen kırmızı kart konusuna değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş. Ahlak bitmiş” demişti.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
