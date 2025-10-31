Özgür Özel’in Gündeme Getirdiği “5,5 Milyonluk Bahis” İddiası Hakkında Soruşturma Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde “Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış” şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve kişileri araştırmak üzere re’sen soruşturma başlattı.
5.5 milyonluk bahis iddiasına soruşturma başlatıldı.
