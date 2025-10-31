Selahattin Demirtaş'tan Amedspor Trabzonspor Dostluk Maçı Önerisi
Edirne Cezaevi'nde kalan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş T24'e konuk yazar olarak katıldı. Kamuoyunda Terörsüz Türkiye olarak da bilinen süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, Sürecin Muhasebesi başlıklı yazısında neler yapılabileceğine dair önerilerde bulundu. Silahın aradan çıkarılmasını olumlu karşılayan Demirtaş toplumsal anlamda da adımlar atılabileceğini yazdı. Hatta 'kardeşlik hukuku' kavramının onarılması için önerilerini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selahattin Demirtaş'ın Amedspor önerisinin de yer aldığı bazı öneriler şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demirtaş'ın yazısından öne çıkan kısımlar şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın