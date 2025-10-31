Saraçhane Davasında 110 Kişiden 109'unun Beraatine Karar Verildi
Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilip, ertesi günü gözaltına alınması üzerine başlayan Saraçhane protestolarına katılmaktan haklarında dava açılan çoğu genç 109 sanık hakkında İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nce beraat kararı verildi.
Saraçhane davasında 109 kişi beraat etti.
