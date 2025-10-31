onedio
Saraçhane Davasında 110 Kişiden 109'unun Beraatine Karar Verildi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.10.2025 - 12:11 Son Güncelleme: 31.10.2025 - 12:50

Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilip, ertesi günü gözaltına alınması üzerine başlayan Saraçhane protestolarına katılmaktan haklarında dava açılan çoğu genç 109 sanık hakkında İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nce beraat kararı verildi.

Saraçhane davasında 109 kişi beraat etti.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının 18 Mart'ta iptal edilmesi ve ertesi gün gözaltına alınarak tutuklanmasıyla başlayan 19 Mart operasyonu İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde eylemlere neden olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bulunduğu Saraçhane’deki eylemler günlerce devam etmişti. O eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 26 Mart’ta evleri basılarak gözaltına alınan çoğunluğu genç ve öğrenci olan 110 kişi hakkında, 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama' suçlamasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Karar duruşması bu sabah İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Avukat ve sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, 109 sanık hakkında beraat kararı verdi, bir sanığın dosyasını ise ayırdı. Kararda Anayasa Mahkemesi, AİHM, 2911 sayılı yasa ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarına atıfta bulunuldu. Kararın ilgili bölümü şöyle:

'Dosyadaki tüm sanıkların (dosyası ayrılan sanık Hasan Bilgin dışında) üzerlerine atılı 2911 sayılı Kanunun 32/1.Maddesine muhalefet suçundan açılan davada Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 'Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı' başlıklı 34. Maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin '..ve toplantı özgürlüğü' başlıklı 11. Maddesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 3. Maddesi (herkesin önceden izin almaksızın, şiddet veya silah kullanmadan gösteri veya toplantı düzenleyebileceğine ilişkin) hükümleri ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 11.7.2014 tarih ve 2013/9-386 Esas ve 2014/353 Karar sayılı atılı suçun unsurları kapsamındaki değerlendirmeler içeren kararı ışığında sanıklar yönünden dosyadaki ayrı ayrı olay yer ve zaman belirtilmeksizin yapılan fotoğraf tespitleri, fotoğraflardaki sanıkların grup içindeki durumları, kimi sanıkların ellerindeki araçlar, kullanım şekli-amacı, görüntülerdeki diğer grubun durumu, dosyadaki tespite ilişkin fezleke/tutanaklarda ilgili gruba dağılın uyarısı yapıldığına yönelik delil bulunmayışı ayrıca savunması alınamayan sanıklar yönünden CMK'nun 193/2. Maddesi hükmü de dikkate alınarak sanıkların (dosyası ayrılan sanıında) üzerlerine atılı suçların ayrı ayrı unsurları yönünden oluşmadığı anlaşılmakla CMK'nun 223/2-a.maddesi uyarınca BERAATLERİNE, '

