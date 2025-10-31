onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
PFDK Hakemler Hakkında Kararını Açıkladı: 149 Hakeme Hak Mahrumiyeti Cezası

PFDK Hakemler Hakkında Kararını Açıkladı: 149 Hakeme Hak Mahrumiyeti Cezası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.10.2025 - 15:23 Son Güncelleme: 31.10.2025 - 15:47

PFDK bahis oynaya hakemlere ilişkin kararını açıkladı. Buna göre 149 hakem hakkında hak mahrumiyeti cezası verildi. Zorbay Küçük dahil 3 hakem hakkında ise inceleme devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bahis oynadığı gerekçesiyle hakemlere yönelik alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bahis oynadığı gerekçesiyle hakemlere yönelik alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu.

PFDK kararına göre, TFF talimatları uyarınca 45 günü aşan hak mahrumiyeti cezalarında lisans iptali gerçekleştirildiği belirtilerek, bahis oynadığı tespit edilen 149 hakem hakkında verilen 45 günü aşan hak mahrumiyeti cezalarıyla birlikte bu hakemlerin futbolla ilişkilerinin kesildiği ifade edildi.

PFDK'ya sevk edilen diğer hakemlere ise 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı.

PFDK, Üst Klasman Hakemleri hakkında alınan kararları da detaylı bir şekilde paylaştı:

-Zorbay Küçük - İncelemenin devamı.

-Melih Kurt - İncelemenin devamı.

-Mertcan Tubay - İncelemenin devamı.

-Egemen Artun - 10 ay hak mahrumiyeti.

-Mehmet Ali Özer - 8 ay hak mahrumiyeti.

-Muhammed Selim Özbek - 8 ay hak mahrumiyeti.

-Yunus Dursun - 10 ay hak mahrumiyeti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın