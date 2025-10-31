onedio
En Tartışmalı Hakemlerden Yasin Kol'un da Bahis Hesabı Olduğu İddia Edildi

En Tartışmalı Hakemlerden Yasin Kol'un da Bahis Hesabı Olduğu İddia Edildi

31.10.2025 - 20:33

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun son açıklamaları futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından TFF Hukuk Müşavirliği, bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi Futbol Disiplin Talimatı kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etmişti.

149 hakemin ceza aldığı, 3 hakem için incelemenin sürdüğü sevklerle ilgili eski hakem Selçuk Dereli'den ilginç bir iddia geldi. 

İddiaya göre bahis hesabı bulunan hakemler arasında Yasin Kol da vardı.Dereli, Yasin Kol'un hesabının operasyon öncesinde İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından kapattırıldığını söyledi. Selçuk Dereli, 'Böyle şeyler olursa bu iş sulanır, kim bu işe bulaştıysa en ağır cezalar verilmeli. Beş değil on değil on beş yıl geriye gidilmeli' dedi. 

Selçuk Dereli'nin Yasin Kol iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Yasin Kol, Süper Lig'in en tartışmalı hakemlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Yasin Kol, Süper Lig'in en tartışmalı hakemlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yakını olduğu iddia edilen Yasin Kol'un kritik maçlarda tartışmalı performansına rağmen hakem olarak atanması tepki çekmişti. 

Kol bu hafta Göztepe-Gençlerbirliği maçında görev alacak.

