Lamine Yamal'ın Çalkantılı Aşk Hayatına Bir Skandal Daha Eklendi
Lamine Yamal, 18. yaş günü partisinde “eğlence amacıyla” kısa boylu bireylerin yer alması nedeniyle tepki toplamıştı. İspanya’daki bir sivil toplum kuruluşu bu uygulamayı insan onuruna aykırı bularak yasal işlem talep ederken genç yıldızın aşk hayatı da hayli hareketli geçiyor. Son olarak Nicki Nicole ile ilişkisi olan Yamal'ın adı aldatma haberleriyle geçiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nicki Nicole'u İspanya'da bırakarak Milano'ya gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yamal'dan "aldatmadım" açıklaması.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın