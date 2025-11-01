Lamine Yamal'ın Çalkantılı Aşk Hayatına Bir Skandal Daha Eklendi

Lamine Yamal’ın, Milano’ya yaptığı son seyahat sırasında Arjantinli sevgilisi, şarkıcı Nicki Nicole’ü İtalyan fenomen Anna Gegnoso ile aldattığı iddia edildi. İkilinin geçtiğimiz yıl aralık ayında Barselona yakınlarındaki La Roca Köyü’nde birlikte yürürken görüntülenmeleri üzerine kısa bir ilişki yaşadıkları öne sürülmüştü.

Paparazzi Jordi Martín ve gazeteci Nuria Marín’in haberlerine göre, Yamal ve Gegnoso bu kez Milano’daki lüks Armani Hotel’de yeniden bir araya geldi. Yamal’ın geçtiğimiz pazartesi günü kuzeni ve yakın arkadaşıyla özel jetle Milano’ya uçtuğu, arkadaşının Instagram paylaşımları ve Anna’nın otel odasından paylaştığı görüntülerle gezi doğrulandı.

Martín, otelde birkaç kadının katıldığı bir parti düzenlendiğini, ancak Yamal’ın gecenin büyük bölümünü Anna ile geçirdiğini iddia etti.