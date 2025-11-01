onedio
article/comments
article/share
Lamine Yamal'ın Çalkantılı Aşk Hayatına Bir Skandal Daha Eklendi

Lamine Yamal'ın Çalkantılı Aşk Hayatına Bir Skandal Daha Eklendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2025 - 19:27

Lamine Yamal, 18. yaş günü partisinde “eğlence amacıyla” kısa boylu bireylerin yer alması nedeniyle tepki toplamıştı. İspanya’daki bir sivil toplum kuruluşu bu uygulamayı insan onuruna aykırı bularak yasal işlem talep ederken genç yıldızın aşk hayatı da hayli hareketli geçiyor. Son olarak Nicki Nicole ile ilişkisi olan Yamal'ın adı aldatma haberleriyle geçiyor.

Nicki Nicole'u İspanya'da bırakarak Milano'ya gitti.

Nicki Nicole'u İspanya'da bırakarak Milano'ya gitti.

Lamine Yamal’ın, Milano’ya yaptığı son seyahat sırasında Arjantinli sevgilisi, şarkıcı Nicki Nicole’ü İtalyan fenomen Anna Gegnoso ile aldattığı iddia edildi. İkilinin geçtiğimiz yıl aralık ayında Barselona yakınlarındaki La Roca Köyü’nde birlikte yürürken görüntülenmeleri üzerine kısa bir ilişki yaşadıkları öne sürülmüştü.

Paparazzi Jordi Martín ve gazeteci Nuria Marín’in haberlerine göre, Yamal ve Gegnoso bu kez Milano’daki lüks Armani Hotel’de yeniden bir araya geldi. Yamal’ın geçtiğimiz pazartesi günü kuzeni ve yakın arkadaşıyla özel jetle Milano’ya uçtuğu, arkadaşının Instagram paylaşımları ve Anna’nın otel odasından paylaştığı görüntülerle gezi doğrulandı.

Martín, otelde birkaç kadının katıldığı bir parti düzenlendiğini, ancak Yamal’ın gecenin büyük bölümünü Anna ile geçirdiğini iddia etti.

Yamal'dan "aldatmadım" açıklaması.

Yamal'dan "aldatmadım" açıklaması.

Gazeteci Javi Hoyos, Lamine Yamal’la doğrudan iletişime geçtiğini ve genç futbolcunun durumla ilgili açıklık getirdiğini söyledi. Hoyos’a göre Yamal, Nicki Nicole ile ilişkilerinin bir süre önce sona erdiğini ve bu ayrılığın iddia edilen sadakatsizlik haberleriyle hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti.

Yamal’ın, Milano seyahatinden önce ilişkiyi bitirdiklerini özellikle vurguladığını belirten Hoyos, ayrılığın başka kişisel sebeplerden kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
