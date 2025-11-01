Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City 6 Maçtır Kaybetmiyor
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ilıcalı'nın gelişiyle adeta kabuk değiştirdi. Geçtiğimiz sezon ligde yaşanan zorlu süreci bu sezonki başlangıcıyla unutturan 'Tigers', taraftarını mutlu etmeyi sürdürüyor.
6 maçtır kaybetmeyen Champinship ekibi Play-Off potasına kendisini atarak Premier Lig inadını da sürdürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hull City bugün ligde zor günler geçiren Norwich'e konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta içi mesaisinde rakip Derby olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın