onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City 6 Maçtır Kaybetmiyor

Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City 6 Maçtır Kaybetmiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2025 - 18:35

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ilıcalı'nın gelişiyle adeta kabuk değiştirdi. Geçtiğimiz sezon ligde yaşanan zorlu süreci bu sezonki başlangıcıyla unutturan 'Tigers', taraftarını mutlu etmeyi sürdürüyor. 

6 maçtır kaybetmeyen Champinship ekibi Play-Off potasına kendisini atarak Premier Lig inadını da sürdürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hull City bugün ligde zor günler geçiren Norwich'e konuk oldu.

Hull City bugün ligde zor günler geçiren Norwich'e konuk oldu.

Sergej Jakirovic'in teknik direktlüğünde lige iyi bir başlangıç yapan Hull City, beş maçtır kaybetmiyordu. Bu maç da üst sıra hedefini devam ettirmek için kritik bir dönemeçti. 

İlk yarısı 0-0 biten maçta misafir takım 49.dakikada Joe Gelhardt, 87.dakikada Darko Gyabi'nin golüyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Hafta içi mesaisinde rakip Derby olacak.

Hafta içi mesaisinde rakip Derby olacak.

Salı günü Derby ile karşılaşacak olan Hull City, altı maçtır kaybetmeyerek kendisini hedeflediği Play-Off hattının da içine attı. 1.sıradaki Coventry ile Play-Off potasının sonundaki Hull arasında sadece 6 puan var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın