Venedik’te Düğün: Ünlü Gazeteci Şirin Payzın İtalya’da Evlendi

Şarap üreticisi İzmirli iş insanı Turgay Gümüş ile uzun süredir birlikte olan Şirin Payzın, 16'ncı yüzyılın başlarında Venedikli soylu Contarini ailesi için inşa edilen Grand Canal üzerindeki tarihi Palazzo Contarini Polignac isimli şatoda dünyaevine girdi.

Sarayda oldukça zarif bir evlilik törenini tercih eden çift, nihah töreni sonrası konuklarına özel yemek ve içkili bir eğlence düzenledi.