Venedik’te Düğün: Ünlü Gazeteci Şirin Payzın İtalya’da Evlendi

Venedik’te Düğün: Ünlü Gazeteci Şirin Payzın İtalya’da Evlendi

02.11.2025 - 08:22

Türkiye’nin en tanınan gazetecilerinden biri olan 57 yaşındaki Şirin Payzın, iş insanı Turgay Gümüş ile romantizmin başkenti Venedik’te evlendi. Çiftin nikahı tarihi Palazzo Contarini Polignac isimli şatoda gerçekleştirildi.

Kaynak: Oda TV

Gazeteci Şirin Payzın’ın İtalya’da dünyaevine girmesi gündemde.

Şarap üreticisi İzmirli iş insanı Turgay Gümüş ile uzun süredir birlikte olan Şirin Payzın, 16'ncı yüzyılın başlarında Venedikli soylu Contarini ailesi için inşa edilen Grand Canal üzerindeki tarihi Palazzo Contarini Polignac isimli şatoda dünyaevine girdi.

Sarayda oldukça zarif bir evlilik törenini tercih eden çift, nihah töreni sonrası konuklarına özel yemek ve içkili bir eğlence düzenledi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
