Venedik’te Düğün: Ünlü Gazeteci Şirin Payzın İtalya’da Evlendi
Türkiye’nin en tanınan gazetecilerinden biri olan 57 yaşındaki Şirin Payzın, iş insanı Turgay Gümüş ile romantizmin başkenti Venedik’te evlendi. Çiftin nikahı tarihi Palazzo Contarini Polignac isimli şatoda gerçekleştirildi.
Kaynak: Oda TV
Gazeteci Şirin Payzın’ın İtalya’da dünyaevine girmesi gündemde.
