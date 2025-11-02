Gebze’den Sonra Kartal: Kolonları Çatlayan 4 Katlı Bina Boşaltıldı
Hafta içinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken bina nedeniyle aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Kartal’da da dün akşam bir bina boşaltıldı. 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluşması üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edilip mühürlendi.
Hafta içinde Gebze’de çöken bina 4 kişiye mezar olmuştu.
Olay yerinden ilk görüntüler 👇
