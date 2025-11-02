onedio
Gebze’den Sonra Kartal: Kolonları Çatlayan 4 Katlı Bina Boşaltıldı

Gebze'den Sonra Kartal: Kolonları Çatlayan 4 Katlı Bina Boşaltıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.11.2025 - 08:46

Hafta içinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken bina nedeniyle aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Kartal’da da dün akşam bir bina boşaltıldı. 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluşması üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edilip mühürlendi.

Hafta içinde Gebze’de çöken bina 4 kişiye mezar olmuştu.

Hafta içinde Gebze’de çöken bina 4 kişiye mezar olmuştu.

Yaşanan facia sonrasında aynı bölgede bulunan 21 bina tahliye edilmişti. Dün gece saatlerinde bir bina tahliye haberi de İstanbul’dan geldi.

Edinilen bilgiye göre, 17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonlarındaki çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları tahliye etti.

Yapılan incelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa şerit çekerek kullanıma kapattı.

Olay yerinden ilk görüntüler 👇

